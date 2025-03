Siete luchas establecidas para AEW Revolution 2025

Ricochet dijo haber pasado página con Swerve Strickland, tras vencerlo en el episodio de AEW Dynamite del pasado día 5. Pero este miércoles, Strickland hizo honor a su latiguillo: sólo él decide cuándo acaba una rivalidad.

Durante un interesante segmento, Ricochet aceptó medirse de nuevo a Strickland, ya que según reveló Prince Nana de parte de Tony Khan, quien gane se convertirá en retador por el Campeonato Mundial AEW. Revancha programada para Revolution, a priori sin estipulación especial.

Interesante porque a continuación, un Nana muy disgustado desde que Ricochet le robara su preciado batín, sugiriera no querer continuar junto a Strickland si este no volvía a ser «el hombre más peligroso de AEW». El luchador, pues, se juega mucho en Revolution.

El domingo de la próxima semana, 9 de marzo, desde la Crypto.com Arena en Los Ángeles (California, EEUU), AEW presentará Revolution 2025, cuyo menú luce así.

Prince Nana needs to never be left out of “greatest managers of all time” conversation ever again 🔥 #AEWDynamite pic.twitter.com/T39ddOJh4T