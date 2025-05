Siete años después, Rey Mysterio volverá a aparecer en AAA

24 horas después del anuncio de que WWE adquiría AAA, Rey Mysterio fue preguntado al respecto durante el evento WWE World. Y el veterano dijo lo siguiente.

«Es un sueño hecho realidad, algo que nunca pensé que ocurriría. Estuve hablando sobre ello ayer. Mi primera oportunidad en televisión nacional fue con AAA en 1992. Tenía 18 años, acababa de dejar Tijuana y estaba persiguiendo mi sueño de convertirme en luchador. Y la primera compañía que me abrió sus puertas fue AAA.

«Antonio Peña, descanse en paz. Ver que se cierra el círculo ahora en 2025, es triste que él no esté ya aquí, pero su visión de futuro era increíble, y que confiara en mí, en un chico delgado que venía de Tijuana, que quería demostrar al mundo que tenía algo que ofrecer. Pero creo que nunca se imaginó que llegaría a hacerlo a este nivel. Yo nunca lo imaginé, pero puedo hacerlo ahora y unir a las dos compañías más importantes del mundo para mí, AAA y WWE. Y tener una sola compañía, y no sólo tener a luchadores representando a la lucha libre mexicana aquí y allí. Ahora es una compañía que representará a la lucha libre mexicana por el mundo. Si no estaba en el mapa antes, ahora sin duda lo estará. Y estoy muy orgulloso de ser parte de ello».