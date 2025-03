Si WWE quiere su regreso, Maven tiene una idea

El ex luchador y popular youtuber de lucha libre Maven imagina un posible regreso a la WWE (y una posible firma con AEW). Lo hace en un reciente video en su canal en el que responde a preguntas genéricas que encuentra en Google. Él mismo tiene claro que cualquiera de las dos opciones es improbable pero también comparte la idea que tiene en caso de que alguna de ellas se diera.

«Me gustaría pensar que un regreso es una ligera posibilidad, pero también tengo que reconocer mi edad y lo diferente que es la empresa ahora en comparación con cuando me fui hace 20 años. Sí, así es, han pasado 20 años desde la última vez que estuve en un ring de WWE o trabajé para WWE en cualquier capacidad. Si estuvieran planeando hacer algo conmigo, esa semilla ya habría echado raíces y habría surgido una idea. Aunque, si me llamaran, contestaría el teléfono.

Al igual que con WWE, respondería si AEW me llamara. No me han llamado, así que no tengo planes de ir a AEW. También creo que, en este punto de mi vida, con 48 años, mis días en el ring han quedado atrás. Así que si fuera a WWE o AEW, sería más en un rol de comentarista o mánager. Esos trabajos son difíciles de conseguir, y sé que muchas de las personas que actualmente ocupan esos puestos en ambos programas hacen un gran trabajo. Tendría que haber una vacante en la que ellos pensaran que encajo, y en este momento, simplemente no la ven. ¿Me molesta? No realmente. De hecho, lo entiendo.»