“Será muy interesante ver qué sucede con esa venta. Ciertamente, en muchos sentidos, es muy positivo para el negocio de la lucha libre profesional. Los enormes números de asistencia y los números de TV y transmisión para la lucha libre profesional y las grandes ventas de AEW en PPV y todos los grandes números de merchandising muestran que la lucha libre profesional realmente está de regreso como industria de muchas maneras importantes en 2023 y AEW es una gran parte de la conversación. Entonces, creo que todo eso ha sido realmente positivo para nosotros”. Tony Khan tuvo interés en comprar la WWE antes de que lo hiciera Endeavor.

► Eric Bischoff critica a Tony Khan

Nunca sabremos qué pasaría con el McMahon Empire en manos del presidente de AEW, siendo el Khan Empire, aunque este ya existe, no olvidemos que la familia dueña de la compañía All Elite posee también, entre otros bienes, el equipo de fútbol, que juega en la Premier League, Fulham FC, así como los Jacksonville Jaguars de la NFL. Aunque Eric Bischoff no cree que le fuera bien a los mandos de la empresa luchística más grande del mundo.

En un episodio reciente de 83 Weeks, The King of Controversy critica al directivo:

«Es literalmente como si los internos estuvieran dirigiendo el manicomio en este punto, y toda la compañía parece un enorme auto de payasos lleno de jóvenes inmaduros, poco profesionales y centrados en sí mismos», señala Bischoff. «No todos, obviamente, no quiero abarcar tanto, pero nunca había presenciado algo así antes. ¿Te imaginas si Tony Khan hubiera podido comprar la WWE? No se puede manejar un auto de payasos en esta situación».