El primer Clash at the Castle debía ser la gran noche de su carrera luchística, pero Drew McIntyre no pudo derrocar allí a Roman Reigns. Un año después, «The King of Claymore Country» tiene ante sí una segunda oportunidad de coronarse, y esta vez como localísimo favorito, desde Glasgow, cuando enfrente a Damian Priest por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en Clash at the Castle Scotland.

Sin embargo, podríamos decir que la verdadera gran rivalidad que mantiene McIntyre actualmente es con CM Punk, y anoche, tras luchar en un «dark match» de SmackDown, el escocés quiso volver a mencionarlo en una promo no recogida en cámara, pero sí por las impagables redes sociales.

«Cuando gane el título, le ofreceré un combate titular. Su ego es tan grande que dirá que sí al combate titular, las redes sociales se volverán locas, los boletos volarán, habrá un runrún como nunca han visto. Punk y yo estaremos en este ring, frente a frente, sonará la campana y entonces lo dejaré en ridículo más que él mismo se ridiculizó en UFC, y pasaremos a otra cosa».

► SummerSlam, escenario probable

Desconocemos cómo marcha la recuperación de Punk, si bien los plazos reportados indicaban que el «Best in the World» podría estar listo para competir el próximo mes, por lo que SummerSlam, como viene rumorándose, supone una cita idónea a la hora de volver a calzarse las botas y luchar contra McIntyre, con el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE como aliciente extra.

Digo aliciente extra porque realmente, un duelo entre Punk y McIntyre no necesita de oros, dada su brillante construcción y la candencia de ambos implicados. Véase, en caso de que McIntyre salga de Clash at the Castle Scotland sin metal bajo el brazo, dicho combate también se realizaría, seguramente, como ya expuse, en SummerSlam.