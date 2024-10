Dejando a un lado aquel anuncio para promocionar el videojuego ‘WWE All-Stars’ en 2011, «Macho Man» Randy Savage fue una de las pocas estrellas de WCW que no se fueron a WWE cuando la compañía cerró en 2001. En 1994 dijo adiós y nunca más volvió. Pero, ¿qué hubiera pasado de haberlo hecho? Solo podemos imaginarlo y eso es lo que hace Bruce Prichard en un episodio reciente de Something to Wrestle.

► Si Randy Savage hubiera regresado a WWE…

«Bueno, en un mundo post-WCW, creo que Randy, francamente, al salir en WrestleMania 17, habría sido increíble. A donde quiero llegar es desde el punto de vista de justo después de The Rock, quizás saquemos a Vince. Nuevamente, estás creando una fantasía. ¿Qué harías? Nuevamente, tendrías que haber sabido lo que tenías. Saca a Vince. Savage regresa con Rock y Austin, y mételo en esa mezcla para que pudieran hacer estallar el lugar. Ese habría sido un gran momento.»

Además, Prichard siente que Savage podría haberse añadido a la historia de la nWo en la WWE, ya sea como oposición a Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash, o como parte de su equipo, potencialmente reemplazando a Scott Hall o «Stone Cold» Steve Austin en WrestleMania 18. «Otro momento habría sido justo después de que la nWo llegara, como oposición a la nWo. Creo que eso definitivamente podría haber sido más grande. Como dijiste, en lugar de Steve y Razor, Steve y Savage es enorme.»

El último combate de «Macho Man» en WWE fue el 13 de septiembre de 1994 en Alemania durante el evento Hart Attack Tour ’94, donde se unió a Bret Hart, con quien ese mismo año rivalizó por el Campeonato WWE, para enfrentar a Jim Neidhart y Owen Hart.