Mina Shirakawa comparte cómo dejó atrás una vida tradicional y un futuro empresarial para perseguir su sueño de ser luchadora profesional mientras da sus primeros pasos como luchadora en activo de All Elite Wrestling después de haberse mudado de Japón a Estados Unidos en el nuevo capítulo de su carrera.

Una infancia difícil: “Crecí en una familia muy estricta, y mi padre dirige una empresa de tecnología. Tiene su propia compañía. Así que se esperaba que yo estudiara mucho y, algún día, tomara las riendas del negocio. Esa era la expectativa. Por eso fui a una escuela privada solo para chicas desde la secundaria. Estudié mucho, pasé el examen de ingreso a la universidad y trabajé en una empresa de bodas…”

El sueño de la lucha: “Así que seguí el camino que mis padres querían… Pero en el fondo, yo tenía un sueño, porque desde que era niña, admiraba a las personas que veía en la televisión. Quería ser como ellas… Era un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo. Empecé a trabajar, pero no podía ignorar lo que sentía. Así que dejé mi trabajo y entré al mundo del entretenimiento.”

El comienzo: “Un día, alguien me invitó a ver lucha libre profesional. Dije: ‘Sí, está bien. Vamos.’ Fue la primera vez que vi lucha libre. Me impactó muchísimo… Era un evento de New Japan en una arena pequeña. Vi que en el ring luchaban con todo lo que tenían. Entonces me di cuenta: ‘Ah. Yo también tengo que hacer lo mismo por mis sueños, luchar por ellos’.”

Un apoyo emocional: “Ver lucha libre se convirtió en mi apoyo emocional. Durante mucho tiempo fui una gran fan de la lucha. Pero un día me pregunté: ‘Si murieras mañana, ¿estarías satisfecha con tu vida?’ La respuesta fue no. Tenía que desafiarme a mí misma e intentarlo en la lucha libre. No tenía experiencia en deportes, pero decidí lanzarme al reto… y me convertí en luchadora.”