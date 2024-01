Si gana el Campeonato Mundial, ¿Gunther dejaría vacante el título Intercontinental WWE?

Como lo reportamos hace unos días aquí en SÚPER LUCHAS, existe la posibilidad de que Gunther gane esta noche el Royal Rumble 2024 y luego, decida retar a Seth Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

Y como lo reportó Justin Barrasso de Sports Illustrated, tal cual ya lo publicamos aquí también, sí o sí, Rollins tendría que dejar de ser el monarca debido a sus dos complicadas lesiones en la rodilla izquierda.

► ¿Podrá Gunther ser Campeón Mundial de Peso Completo WWE y Campeón Intercontinental al mismo tiempo?

Así las cosas, existe la posibilidad de que Gunther sea doble campeón, algo pocas veces visto en WWE. Sería Campeón Intercontinental WWE, y sería, además, Campeón Mundial de Peso Completo WWE. Sin embargo, según ha revelado Gunther en entrevista con Sean Ross Sapp de Fightful Select, de momento, no habría una decisión tomada en torno a si Gunther sería doble campeón. Estas fueron sus palabras:

«Hay un punto, hay un sentido en el desafío de defender ambos. La verdad es que no lo he considerado mucho. Es una decisión que tengo que tomar. Tengo que empezar a reflexionar al respecto. Es un tema delicado. Por un lado, el desafío es muy interesante. Por otro lado, no sé si le hace justicia al título si es un proyecto secundario. Veremos cómo evoluciona».

Sin duda alguna, sería bastante interesante tener a un doble campeón en WWE, y más uno que ha demostrado ser tan dominante como Gunther. Sin embargo, como bien dice el propio luchador, solo resta esperar a ver qué tiene en mente Triple H para Gunther y WWE.