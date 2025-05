Si el CMLL no se previene, WWE se apoderará de sus estrellas

WWE sigue con su expansión en México. Como ya lo dimos a conocer, tras su compra de AAA ha comenzado a darles contratos a los luchadores que conservará del elenco actual de la compañía fundada por Antonio Peña.

► Los contratos en la lucha mexicana, un chiste

Parte de esta información ya había sido adelantada por Ernesto Ocampo en el más reciente episodio del Podcast de SuperLuchas:

«Ya hay rumores de internet que dicen que Triple H ya mandó una lista de los luchadores que quiere que se queden. Eso es falso, porque Triple H no tiene ni idea de lo que hay en AAA… Pero lo que es cierto, y es algo que sabemos por fuentes al interior de AAA, es que WWE le ofrecería contrato a entre 10 a 12 luchadores nada más.

«Prácticamente nadie tiene contrato. No veo ningún problema para que WWE se deshaga de casi el 80% del elenco actual de AAA, se queden solo con unos pocos y el resto lo llenen con los mexicanos que ya están en WWE y con la gente que se van a llevar del CMLL».

Ante la posibilidad de que WWE busque a luchadores del CMLL, Milton Eloir preguntó:

— Quisiera creer que las estrellas top del CMLL tienen un contrato. ¿Lo tienen?

— Hay algunos que sí tienen contrato, pero son contratos que se pueden romper con una facilidad asombrosa.

— ¿Debería estar preocupado el CMLL?

— Tú eres abogado, sabes lo fácil que es romper contratos que aparentemente te están atando, pero en realidad no te están atando a nada, porque la Ley Federal del Trabajo está muy por encima de las condiciones de trabajo que te está ofreciendo una empresa de lucha libre.

► El CMLL no teme a los planes de WWE y no se está previniendo

En cuanto a la reacción interna del CMLL a la compra de AAA por parte de WWE, Ocampo reveló que lo vieron como algo positivo:

«Por eso empezaron a enfatizar que es una empresa 100% mexicana, que es la verdadera lucha mexicana y que mientras exista la Arena México, la lucha libre nunca morirá. Están muy entusiasmados».

Además, reveló que en meses pasados hubo planes en el CMLL para modernizarse implementando cambios en el estilo de programación y en la producción televisiva, pero que esas ideas quedaron descartadas después de la noticia de la adquisición de AAA.

«Además, le dijeron a los luchadores que no habrá cambios ni en cuanto a lo que están haciendo en programación ni en cuanto a los contratos. Esta noticia era para que de inmediato hicieran nuevos contratos donde verdaderamente los tuvieran atados a la empresa con mejor sueldo, donde quedaran establecidos sus fechas con New Japán, con RevPro y con AEW, pero eso no se va a hacer… De manera increíble, eso no se va a hacer. O sea, están quedando totalmente expuestos a lo que WWE pretende».

«Y lo peor es que la semana en la que va a estar AEW en México va a ser tomada como un mega tryout para WWE. Los luchadores mexicanos que participan en ese episodio de Dynamite van a estar en la mira, porque a esos los va a estar viendo Triple H, Shawn Michaels, y van a decir: ‘Este me gusta'».

