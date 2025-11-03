Shotzi vs. Priscilla Kelly en MLW x Don Gato Tequila: Live Special

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Shotzi se enfrentará a Priscilla Kelly en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

Priscilla Kelly ha regresado. Tras años de ausencia, la provocadora que aterrorizó a MLW en 2018 y 2019 reapareció en Los Ángeles el mes pasado, irrumpiendo en el nuevo programa de entrevistas de Shotzi, The Graveyard Shift. Entre luces parpadeantes y risas, Priscilla interrumpió el episodio de estreno para declarar su regreso y lanzar palabras virulentas contra la presentadora.

Semanas después, en Symphony of Horrors, el caos volvió a perseguir a Shotzi. Momentos después de su combate, una misteriosa mujer vestida de negro la atacó por la espalda. ¿Era Priscilla? Ella no lo niega… y eso es todo lo que Shotzi necesita saber.

Desde su debut en MLW el verano pasado, Shotzi se ha mantenido invicta, ascendiendo rápidamente y dejando claro que su objetivo es el oro del campeonato. Pero con la sombra de Priscilla ahora acechándola, esas ambiciones podrían ser efímeras. La Reina del Caos lo ha dejado claro: esto no es solo un regreso, es una revancha.

MLW ha vuelto a poner la mira en el caos, la rebeldía y la estética más visceral del circuito independiente. El próximo 20 de noviembre de 2025, en el evento MLW x Don Gato Tequila: Live Special, se vivirá un combate que promete ser una experiencia tanto visual como emocional: Shotzi vs Priscilla Kelly, dos figuras que no solo representan el espíritu alternativo del wrestling femenino, sino también su cara más extrema y desafiante.

El enfrentamiento entre Shotzi y Priscilla Kelly promete ser una de las noches más impredecibles en la historia de MLW, en vivo el 20 de noviembre desde Charleston.

MLW x Don Gato Tequila: una noche de leyendas, caos y tequila; solo los valientes sobrevivirán.