Shotzi: «Trabajar en WWE fue genial, pero…»

La luchadora independiente Shotzi Blackheart revela cómo le va a medio año de su salida de WWE mientras habla de una variedad de temas, entre los cuales destaca también su actual reinado como campeona de House of Glory (también reina en la promotora Lucha Libre And Laughs).

The SHOTZI era begins NOW!!! Congratulations to the NEW HOG Women’s Champion — @ShotziTCB 💚🌪️ pic.twitter.com/M64pJEsyto — House Of Glory Wrestling (@HOGwrestling) November 22, 2025

► En palabras de Shotzi Blackheart

Sobre su primer combate por el campeonato:

«Estoy fantástica. Acabo de tener el combate de mi vida allá afuera con Ally Catch. Solíamos ser vecinas y viajar juntas hace como siete u ocho años. Y ahora tuve que tener un combate por el campeonato con ella. Sacamos lo mejor y lo peor la una de la otra, y fue un buen momento. Me alegra que haya sido mi primera defensa.»

Sobre el cinturón y su creatividad:

«Tuve que hacerlo, ¿sabes? Volver a la escena independiente es todo sobre recuperar mi creatividad de cualquier manera que pueda. Así que esto fue el inicio de eso.»

Sobre acosar a Indie Hartwell para conseguir el campeonato:

«Ella estaba haciendo lo que yo quería hacer. Cuando volví a la escena independiente, vi lo que Indie estaba haciendo y dije: ‘quiero su lugar’. Entonces, ¿cómo consigues el lugar de alguien? Lo eliminas. Hice lo que tenía que hacer y me presenté en HOG. En realidad, en este edificio la atacé. Buenos tiempos… momentos aterradores para Indie, honestamente. Pero funcionó a mi favor.»

Sobre posibles retadoras:

«Hay alguien en particular que acaba de empezar a aceptar combates en la escena indie. Sé que sabes quién eres. Te veo que vas al Reino Unido pronto, pero tal vez quieras venir a House of Glory si sabes a lo que me refiero. Es solo una pequeña pista, guiño, guiño.»

«I run MLW now!» Undefeated since arriving in MLW, @ShotziTCB has had her sights set on gold. But with Priscilla Kelly’s shadow hanging over her head, those ambitions may be short-lived. This Thursday, they meet at MLW x Don Gato Live Wrestling Special, streaming on YouTube. pic.twitter.com/C77RRQZ6qZ — MLW (@MLW) November 18, 2025

Sobre volver a la escena independiente tras WWE:

«Dios mío… Me encanta poder controlar lo que puedo hacer, cuánto trabajo y cuán creativa puedo ser. Trabajar en WWE fue genial y divertido, pero me encanta poder usar mi creatividad al máximo, ya sea pintando un cinturón de verde o haciendo promos increíbles con mis amigas, y simplemente presentarme donde quiera. Ha sido el tiempo más divertido de mi vida, honestamente.»

Sobre su rivalidad con Matt Cardona:

«Cuando volví a la escena indie, vi a Matt Cardona. También estaba en la lista de personas que estaba observando, y dije: ‘quiero hacer lo que ellos hacen’. Así que inmediatamente fui tras Indie Hartwell y luego tras Matt Cardona porque él es el tipo que trabaja sin parar. No creo que ese tipo tenga un segundo para respirar o comer. Solo sigue y sigue, y eso es lo que quiero ser yo. Quiero estar en todas partes, en todas las plataformas, promocionándome. Matt Cardona siempre está haciendo eso, así que quiero ocupar su lugar.»

Sobre su pedido en Waffle House:

«¡Dios mío! No he ido a Waffle House en un buen tiempo… Cuando era campeona de IWA, siempre iba después de los shows. Siempre cargaba mis huevos porque son buena proteína, y me encantan los hash browns. Así que normalmente muchos huevos medio y unos hash browns. Eso es lo básico. Cambiaba la proteína con salchicha o bacon, lo que fuera. Y cheddar en los huevos, por supuesto.»

Sobre redes sociales:

«Tengo mi canal de YouTube, Shotzi Blackheart. O si te gusta lo paranormal, Scarlet y yo también tenemos un canal donde cazamos fantasmas, Scarlet and Shottsy. Instagram es mi principal, aunque todavía es Shotsy WB. Estoy en una disputa con Instagram, no quieren cambiar mi usuario. Pero síganme ahí, es donde estoy más activa.»

Sobre el cinturón que pintó de verde:

«Este era el cinturón de HOG, solo lo embellecí un poco. Lo pulí, lo pinté de verde, tenía que combinar con el cabello, por supuesto.»