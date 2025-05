Shotzi, también fuera de WWE

Este pasado jueves, Shotzi publicó un vídeo en redes sociales que puso en alerta a sus seguidores, con un mensaje intrigante.

«¿Habéis perdido tanto que empezáis a preguntaros si incluso ya no eres de verdad? Me llamo ‘The Ballsy Badass’ porque era salvaje, temeraria, caótica… Viviendo por el peligro, me encantaba cada segundo de ello. Esa confianza y audacia… era embriagadora. Por eso me encantaba tanto estar en el ring. Pero sentí que en un abrir y cerrar de ojos, eso se había ido. Perdí a personas que significaban mucho para mí, y dejé que ese dolor me consumiera. Dejé que las lesiones me hicieran sentir inútil, y en algún punto del camino me perdí a mí misma.

«No se trata de ser imprudente o tener combates brutales. Se trata de tener las agallas para enfrentar a tus demonios. Se trata de permanecer en pie, incluso cuando sientes que no te queda nada. Se trata de no quebrarte, aunque el mundo te diga que deberías. Para eso hacen falta más pelotas que para cualquier cosa que he hecho en el ring. ¿Sigo siendo salvaje? Sí. ¿Un poco inestable? Claro. Pero ahora, también soy imparable. ‘The Ballsy Badass’ no ha vuelto, ha evolucionado. Y esta vez, nada —y con esto quiero decir que nada— puede perturbarme».