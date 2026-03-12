Shotzi firma con Major League Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Shotzi ha firmado un contrato oficial con la empresa.

Una de las luchadoras más singulares e impredecibles de la lucha libre se queda definitivamente en la liga. Shotzi ha firmado con Major League Wrestling, consolidando así su futuro en la misma tras una racha invicta que la ha convertido rápidamente en una de las luchadoras más comentadas de la liga.

La noticia fue publicada inicialmente por Sports Illustrated, que detalló la decisión de Shotzi de permanecer en MLW tras su reciente éxito en la promotora. En la entrevista, la favorita del público dejó claro que el enfoque creativo de la liga y el apoyo que le brindó fueron factores clave en su decisión.

Según el informe, Shotzi elogió el ambiente creativo dentro de Major League Wrestling, diciendo que la empresa realmente comprende su visión y su personalidad.

“Han invertido en mí a nivel creativo. Nunca antes una compañía había comprendido mi personalidad mejor que MLW”.

Shotzi añadió que la libertad para explorar su estilo único y su narrativa dentro de MLW es algo que no ha experimentado en ningún otro lugar.

“Siento que estoy en mi propia película de terror de lucha libre profesional en MLW. Se trata de ser muy creativa… MLW lleva la creatividad a otro nivel”.

Su entusiasmo por el ascenso era inconfundible, y resumió sus sentimientos sobre la liga en términos sencillos.

“Por eso es mi lugar favorito.”

Shotzi debutó en MLW en 2025 y rápidamente se convirtió en una figura central de la división femenina de la liga, aportando su característica mezcla de caos, carisma y estilo intrépido sobre el ring a la audiencia global de MLW.

Su fichaje garantiza que los fans de MLW seguirán viendo a la «Ballsy Badass» desatar su particular estilo de caos mientras la liga mantiene su impulso de cara a una apretada agenda de próximos eventos y grabaciones televisivas.

Los aficionados no tendrán que esperar mucho para verla de nuevo en acción.

Shotzi competirá nuevamente este sábado 14 de marzo, cuando Major League Wrestling regrese a Atlanta para la grabación del programa de televisión MLW FUSION en Stage Center.