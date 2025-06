Shotzi detalla cómo fueron sus últimos días en WWE

Shotzi Blackheart comenzó su carrera en WWE en 2019 tras destacarse en el circuito independiente. Pasó primero por NXT, donde fue Campeona de Parejas con Ember Moon (Athena), y eventuamente llegó al elenco principal, aunque sin encontrar nunca un sitio en los planes relevantes, en gran parte a una carrera plagada de lesiones. De hecho, el año pasado volvió a NXT y hace unos meses comunicó que la compañía no le iba a renovar el contrato, motivo por el cual se terminó convirtiendo en agente libre.

► Shotzi ya se preparaba para su salida de la WWE

Como habíamos apuntado, Shotzi estuvo un tiempo en NXT haciendo equipo junto a Gigi Dolin (Priscilla Kelly) y Tatum Paxley, y durante una entrevista en «The Ariel Helwani Show» relató cómo fue su tiempo allí, resaltando que ya tenía la impresión de que su contrato no iba a ser renovado.

«Nunca se suponía que me quedaría en NXT, me dijeron algo así como: ‘Vale, te daremos dos meses en NXT y te traeremos de vuelta a SmackDown’. Así que tenía muchas esperanzas de conseguir algo en SmackDown. Semana tras semana, me decían: ‘Oh, vamos a retrasarlo. Vamos a retrasarlo’. Y entonces… No fue hasta, más o menos, en WrestleMania, que pensé: ‘Oh… Quizás no me renueven el contrato’.

«Se avecinan grandes cosas, así que tengo que seguir lanzando, tengo que seguir exponiéndome aunque no aparezca en televisión. Pero entonces, una parte de mí pensaba: ‘Bueno, necesito prepararme para esto porque mi contrato va a terminar y no tengo esos 90 días para resolver mis problemas'».

«De hecho, estaba sentada en mi sala, sin televisión, sin música, complicando un poco mi carrera… Acababa de lanzar esa gran promoción, como si llamara a la WWE para que me llamaran. Así que, no sé, simplemente lo estaba asimilando.»

«Probablemente nunca sepa por qué me despidieron, pero la WWE no me debe nada, así es el mundo del espectáculo, ¿no? Simplemente no me consideraban una fortuna, y no pasa nada; puedo aceptarlo. Bien, ahora puedo salir y hacer lo que me encanta, ¡a toda máquina! Nadie me va a obligar, yo me ocupo de mi horario, puedo trabajar todos los fines de semana si quiero».