Shotzi dedicará su lucha de Survivor Series a sus padres

Uno de los combates que se llevarán a cabo en Survivor Series en pocos minutos es el que protagonizarán Ronda Rousey y Shotzi por el Campeonato Femenil SmackDown, en donde la actual monarca es también la máxima favorita a llevarse la victoria; no obstante, en el reciente Friday Night SmackDown la ex NXT dejó en claro que hará todo lo que esté a su alcance para llevarse el oro.

► Shotzi prometió ganar el Campeonato Femenil SmackDown

Este será el primer gran reto que Shotzi tendrá en el elenco principal, al cual llegó el año pasado y donde no había tenido maores oportunidades hasta que llegó Triple H al mando. Hoy, la ex NXT hizo una aparición en WWE The Bump antes de su combate en Survivor Series WarGames. Durante su aparición, habló sobre sus padres y la oportunidad que está recibiendo en este evento premium, mostrándose muy emotiva al decir que les dedicará este combate.

“Ha sido un año realmente difícil, y finalmente estoy descubriendo que puedo encontrarme a mí misma de nuevo. Tendré a mis dos papás en mente para todo este encuentro. Esto va dedicado a ellos. Esto es todo lo que alguna vez soñaron”.

Shotzi no solo dedicó la lucha a sus padres, sino que también prometió derrotar a Ronda Rousey por el Campeonato Femenil SmackDown, contra todo pronóstico, ya que no es la favorita. Habrá que ver si puede cumplir su promesa, pero ya no falta mucho para averiguarlo.