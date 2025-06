Shotzi Blackheart se ofrece a AEW: «Por Tony Khan»

Shotzi Blackheart ha retomado su carrera como agente libre después de su salida de WWE -ya hemos sabido que regresará a Europa debutando con PROGRESS o que participó por sorpresa en el Tournament of Survival de GCW– pero también está abierta a firmar un nuevo contrato… con AEW.

Previamente se adelantaba que su futuro podría estar en MLW pero durante una reciente entrevista con nuestro compañero Ariel Helwani la luchadora deja en claro que le gustaría unirse a tiempo completo a «Where The Best Wrestle» y menciona a su fundador y presidente, Tony Khan, como una de las razones:

«No (no me dijeron por qué WWE no renovó mi contrato), y desafortunadamente, así es como funcionan las cosas. Probablemente nunca sabré por qué me despidieron, pero WWE no me debe nada. Así es el mundo del espectáculo, ¿no? Simplemente no pensaron que yo generara dinero, y está bien. Puedo aceptar eso.

Bueno, sí, sí (estoy buscando firmar a tiempo completo con alguna empresa de lucha). Me encanta TNA, me encanta AEW… AEW es mi preferencia. Por muchas razones. Me encanta la libertad que tienen, tengo muchos amigos allí que están haciendo cosas increíbles. He escuchado muchas historias sobre cómo Tony Khan trata al talento. Eso es súper importante para mí… y además, chicas guapas pueden besarse entre ellas, así que eso también está genial (ríe).

Lo primero que me viene a la mente es Athena. Honestamente, creo que es la mejor luchadora del mundo. Soy una gran fan suya. Pero también, Mercedes Moné… Toni Storm, sin duda. Solo por escuchar las promos que me lanzaría. La está rompiendo. No quisiera ir a AEW solo porque estuve en WWE y esperaría que me firmaran por eso. Quiero ganarme mi lugar.

Me encantaría volver a WWE. Me encantaba trabajar ahí. Solo era infeliz cuando no me usaban. Me encantaba el vestuario, me encantaba toda la gente con la que trabajaba. Solo no quiero volver para quedarme sin hacer nada«.