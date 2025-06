Shotzi Blackheart: La boda más loca en WWE

Shotzi Blackheart comenzó su carrera en WWE en 2019 tras destacar en el circuito independiente. Durante su estancia en NXT fue Campeona de Parejas con Ember Moon (Athena). En 2021 fue ascendida al roster principal y tuvo la oportunidad de competir en combates como el Royal Rumble o Money in the Bank. Sin encontrar la estabilidad en los grandes escenarios, debido en parte a las lesiones, la luchadora volvió a la tercera marca en 2024 y en 2025 fue despedida.

Seis años y muchos recuerdos para la hoy agente libre que ha regresado a las promotoras menores. Ahora, de todo lo vivido en la empresa más grande de la lucha libre profesional, ¿cuál es su memoria que guardará con más cariño?

“Es algo por lo que estoy muy agradecida de que WWE me haya dejado hacer. Me casé en Las Vegas, y fue algo completamente no planeado. Llevábamos unos meses comprometidos y estábamos organizando una gran boda. Después de las fiestas, me programaron para un show en vivo en Las Vegas. Entonces miré a mi esposo y le dije: ‘¿Y si simplemente nos escapamos y nos casamos en Las Vegas?’ Él respondió: ‘¡Sí! Por supuesto, hagámoslo’. Me alegra tanto haberlo hecho, porque fue sin estrés y muy divertido.”