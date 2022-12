Shogun y su pelea de UFC 283: Será mi despedida

El ex campeón de la UFC y de la PRIDE Mauricio Rua dijo que se alejará del deporte después de su combate en la UFC contra Ihor Potieria el 21 de enero, anunció el veterano brasileño hace unos días en una entrevista con Combate.

Rua, al que sólo le queda un combate en su contrato con la UFC, busca poner fin a sus 20 años de carrera en las MMA con una victoria tras sufrir derrotas ante Paul Craig y Ovince Saint Preux en sus últimas apariciones en el octágono. «Shogun» tiene marca de 5-3-1 desde 2015.

«Creo que la presión más grande está en él – tiene que ganar«, dijo Rua sobre Potieria. «Por supuesto, estoy enfocado en mi pelea, en ganar, pero él está construyendo su carrera ahora en la UFC, acaba de entrar, y yo estaré terminando [mi carrera]. Definitivamente es mi última pelea. Y ya no me presiono. Mi obligación es dar lo mejor de mí, y en eso pienso».

A diferencia de otros veteranos que han optado por la transición de las MMA al boxeo, Rua dijo que no competirá en otras formas de artes marciales cuando se retire.

El talento de 41 años entra en la jaula de la UFC por última vez con un récord global de 27-13-1. Ha vencido a rivales de la talla de Quinton Jackson, Alistair Overeem (dos veces), Ricardo Arona, Kevin Randleman, Chuck Liddell, Lyoto Machida, Corey Anderson y Antonio Rogerio Nogueira (tres veces).

«La sensación es que estoy feliz con esta pelea, será mi combate de despedida, y estoy feliz de que sea en mi país, en casa», dijo Rua. «Estoy contento. Estoy agradecido a la UFC por ser uno de los pioneros en la UFC. Estoy allí durante 15 años – no hay nadie más durante tanto tiempo en la UFC. Estoy agradecido por todo. Llevo 20 años luchando, empecé muy pronto y llevo muchos años peleando al más alto nivel, desde 2005 contra los mejores. Así que soy un hombre realizado y agradecido a Dios por todo lo que he logrado en mi carrera. Siendo así, eso me hace parar en el momento adecuado«.

UFC 283 tendrá lugar en el Jeunesse Arena de Río de Janeiro. El evento de pago por evento estará encabezado por Glover Teixeira vs Jamahal Hill por la corona vacante de peso semipesado, además de Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno 4 por el campeonato indiscutible de peso mosca.