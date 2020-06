The Forgotten Sons debutaron en SmackDown tras WrestleMania 36, y semanas después recibieron una oportunidad titular para Money in the Bank 2020, donde formaron parte de un Fatal 4-Way por el cetro de duplas de la marca azul, y aunque no lograron el éxito, parecían encaminados a destronar eventualmente a The New Day.

Sin embargo, parece que la ausencia de The Forgotten Sons de la programación desde hace varias semanas. Casualmente, cuando vimos aquel tuit de Jaxson Ryker a comienzos de este mes en el que mostraba su apoyo a Donald Trump justo en mitad de las protestas que recorrían Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, parece que dicho comentario pareció costarle a Ryker el rechazo de buena parte de sus compañeros de vestidor, pese a que no todos desaprueban la gestión de Trump, resulta demasiada coincidencia.

► Shinsuke Nakamura y Cesaro reemplazan a The Forgotten Sons

Ahora, "Los Hijos Olvidados" podrían muy bien ser olvidados. Dave Meltzer informó en el último boletín de Wrestling Observer que Steve Cutler, Wesley Blake y Jaxson Ryker fueron sacados de la programación de SmackDown luego de los controvertidos comentarios de Ryker.

Incluso, se decía de que había gente tras bastidores que creía que las características de los personajes de The Forgotten Sons -unos tipos que sirvieron al país- en la programación de SmackDown durante estos tiempos difíciles no sería lo ideal.

Esto fue lo que Meltzer señaló en su boletín:

"Shinsuke Nakamura y Cesaro están reemplazando The Forgotten Sons en un programa con The New Day. Es desafortunado porque los comentarios de Jaxson Ryker, de los que tanto Steve Cutler como Wesley Blake se distanciaron pública e inmediatamente, llevaron a que los tres fueran sacados de la televisión. Y Cutler y Blake fueron el equipo en el ring ya que Ryker se utilizó más en un papel de interferencia externa. Hay quienes sintieron que sus personajes en sí no eran lo adecuados en estos tiempos turbulentos."

Al parecer, Shinsuke Nakamura y Cesaro han reemplazado a The Forgotten Sons en el panorama del Campeonato de parejas SmackDown contra The New Day. Sean Ross Sapp fue el primero en informar sobre la ausencia en televisión de The Forgotten Sons debido a los comentarios políticos de Ryker.