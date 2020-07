Shinsuke Nakamura y Cesaro ganaron el Campeonato de Parejas SmackDown al derrotar a The New Day en The Horror Show at Extreme Rules en una lucha de mesas. Para Cesaro, es su séptimo oro en esta modalidad (ya había alcanzado cinco veces este logro con Sheamus y una vez más con Tyson Kidd), mientras que para "El Artista", este es su primer reinado como campeón de parejas WWE.

► Shinsuke Nakamura y Cesaro: Un equipo que se complementa bien

En una entrevista reciente que tuvo en WWE The Bump, Shinsuke Nakamura habló sobre lo que depara el futuro para los nuevos Campeones de pareja. El nipón reveló que él y Cesaro están buscando nuevos oponentes, agregando que 'cualquiera estaría bien'.

Shinsuke Nakamura también habló sobre la lucha de parejas y cómo es muy diferente de la competencia individual. El ex campeón de peso completo IWGP reveló que es muy importante tener un fuerte vínculo con su compañero en una lucha de parejas.

"La lucha en parejas es sobre el instinto. Es más como un juego. Necesito usar a Cesaro, y Cesaro necesita usarme a mí. Además, tienes que pensar en tus oponentes. Pero una cosa sobre la división de parejas en WWE, es que tiene muchas reglas".

A pesar de que Shinsuke Nakamura ha ganado el Campeonato de Parejas por primera vez en la WWE, también logró un éxito similar durante su tiempo en NJPW, ya que junto a uno de los íconos de New Japan, Hiroshi Tanahashi, fue campeón de parejas IWGP en una ocasión. Al ser preguntado a cuál de los prefiere como compañero, Nakamura se apresuró en decir el nombre de Cesaro, a quien considera como un hombre más de equipo.

"Cesaro es mucho mejor que Tanahashi. Tanahashi siempre decía: 'Yo, yo, yo. Quédate Shin, quédate Shin. Me voy, me voy'. Cesaro es como, 'Vete', y yo le digo: 'No, por favor, vete'."

En espera de ver cómo les van a Shinsuke Nakamura y Cesaro como campeones de parejas, igual podemos decir que el nipónya ha logrado cierto éxito en la WWE, ya que ha ganado un Royal Rumble, el Campeonato NXT, el Campeonato Intercontinental WWE y el Campeonato de los Estados Unidos; sin embargo, aún no pierde de vista su principal objetivo, que es ser Campeón WWE, lo cual le convertiría en ser el primer asiático en tener el título máximo en la compañía.