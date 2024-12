Shinsuke Nakamura vuelve a Japón para su combate en Año Nuevo

En el reciete Survivor Series, Shinsuke Nakamura derrotó a LA Knight y logró convertirse por tercera vez en el Campeón de los Estados Unidos, culminando con el reinado de su rival en 119 días, y poniéndole fin también a una racha ganadora de más de cuatro meses, revelándose después que el motivo detrás de esta victoria era para promocionar este título en la gira que el japonés tendrá en su tierra natal, para disputar un combate en Pro Wrestling NOAH ante Ulka Sasaki el día de Año Nuevo, en el icónico Nippon Budokan en Tokio.

► Shinsuke Nakamura luchará contra Ulka Sasaki en NOAH

Precisamente, Pro Wrestling NOAH compartió la noticia en sus redes sociales de la llegada de Shinsuke Nakamura a territorio Japonés, acompañándolo con un video y el siguiente mensaje:

“¡#ÚLTIMAHORA El campeón de los Estados Unidos WWE Shinsuke Nakamura regresa a casa triunfante! Nakamura participará en un combate individual especial contra Ulka Sasaki en el Nippon Budokan el 1 de enero. EN VIVO en ABEMA PPV. Comentarios en inglés”.

Esto marca el regreso de Nakamura a la promoción después de su innovadora aparición en 2023, cuando se convirtió en la primera superestrella activa de la WWE en competir en NOAH, enfrentándose a The Great Muta en el evento de año nuevo Desde entonces, estrellas como AJ Styles, Josh Briggs y Tavion Heights también han llegado a NOAH, consolidando la conexión entre la WWE y la empresa japonesa, y marcando una gran distancia respecto a la política de Vince McMahon que prohibía este tipo de situaciones.

El evento NOAH The New Year 2025 se transmitirá en vivo por ABEMA PPV y tendrá comentarios en inglés, lo que les dará a los fanáticos de todo el mundo (y WWE en particular) la opción de ver a una de sus Superestrellas competir (y promocionar su título) en el lejano oriente.