Shinsuke Nakamura volvió a por el Campeonato WWE

Durante el SmackDown de esta semana, Shinsuke Nakamura volvió a la programación de la WWE para derrotar a Madcap Moss, de quien se deshizo también cuando después del combate intentó atacarlo. No fue una lucha espectacular pero hacía tiempo que el luchador de Japón no batallaba en la televisión de la compañía; lo había hecho por última vez en el programa de la marca azul del 11 de noviembre. Recordemos que enfrentó a Great Muta en NOAH The New Year 2023.

> Shinsuke Nakamura, a por el título mundial

El King Of Strong-Style ha vuelto y veremos cómo le va en este nuevo capítulo de su carrera como Superestrella. Pero de momento él tiene una idea clara: quiere el título mundial. Así mismo lo señaló en WWE Digital Exlcuisve Exclusive después de su vuelta:

“‘Me alegro de estar de vuelta. Estuve en Japón, así que tuve una gran victoria contra Great Muta. Ese fue un combate histórico. Luego recargué, reinicié.

“Necesito un poco de carne. Necesito un gran oponente. Además, mi objetivo es el título mundial“.

Suena no solo improbable sino imposible. No por talento, obviamente, Shinsuke Nakamura es uno de los mejores del mundo, pero se siente que él y el Campeonato Universal Indiscutible WWE están en mundos distintos, como sucede con otros muchos luchadores, en especial ahora que es un título unificado y Roman Reigns es invencible. Cabe mencionarse que el japonés nunca tuvo este logro hasta ahora en la compañía, aunque sí fue Campeón Intercontinental, Campeón de Estados Unidos, Campeón NXT y Campeón de Parejas SmackDown.

