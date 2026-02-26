Shinsuke Nakamura se despide de AJ Styles

AJ Styles se despidió como luchador en el último Royal Rumble, tras caer derrotado ante Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, y el pasado lunes hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, y llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker.

► Shinsuke Nakamura y AJ Styles, dos grandes rivales

Durante su última etapa en la WWE, AJ Styles logró tener un último combate contra Shinsuke Nakamura en el reciente Saturday Night’s Main Event, con victoria de «The Phenomenal». Ambos tienen una larga historia desde que compartieron la misma experiencia en New Japan Pro Wrestling. Nakamura fue uno de los muchos nombres presentes para despedir al excampeón WWE el pasado lunes, pero el japonés también recurrió a su cuenta de Instagram hoy mismo para escribir su propio homenaje a Styles, con una serie de fotos que él mismo se tomó.

«AJ dejó el ring con su familia a su lado. Es lo correcto. Luchamos. Nos apoyamos mutuamente. Hicimos historia. Como rival, lo respeto. Como amigo, me alegro por él. Con mucho cariño, hermano».

«El rey del estilo fuerte» fue quien casi reveló el secreto sobre el retiro de AJ Styles antes del Royal Rumble en una publicación hecha en su cuenta de Instagram, dando a entender que el Fenomenal planeaba retirarse en el Royal Rumble, lo cual eventualmente sucedió.