Shinsuke Nakamura revela cuándo fue la primera vez que lloró

En el 2006, Brock Lesnar luchó en el Tokyo Dome, defendiendo con éxito el Campeonato de Peso Completo IWGP contra Shinsuke Nakamura ante un marco de 43 mil fanáticos. Si bien el combate no cumplió las expectativas y resultó un tanto decepcionante, el ex Campeón Intercontinental vio esta situación de una manera diferente.

► Brock Lesnar y Shinsuke Nakamura lucharon en NJPW en el 2006

En su libro King of Strong-Style, Shinsuke Nakamura acusó a su ex oponente de no preocuparse por New Japan Pro Wrestling, para quien trabajaba en ese entonces, y además reveló lo desconsolado que estaba después del combate al darse cuenta de que el combate tenía poco valor para el luchador estadounidense. Admitió que esa fue la primera vez que la lucha libre profesional lo hacía llorar.

“Ese encuentro fue muy duro. Primero, Lesnar estaba diciendo todas estas cosas sobre cómo respetaba a New Japan, pero me pareció que era solo para mostrar que realmente no respetaba la promoción. Como si, en algún lugar, estuviera menospreciando a los japoneses”.

“Perdí la lucha, y esa fue la primera vez que lloré en la lucha libre profesional después de un combate. Fue el evento principal en el Tokyo Dome. Esta fue una etapa bastante sagrada, y sabía que no había luchado de la manera que imaginé que lo haría. Y había, como, esta diferencia de temperatura entre Lesnar y yo. No tuve la sensación de que sintiera algo de amor por la lucha libre profesional. Se sentía como si solo estuviera haciendo su trabajo”.

Shinsuke Nakamura eventualmente llegaría a la WWE en 2016 y, si bien no ha logrado el título máximo de la compañía, ha tenido sus logros, empezando por el Royal Rumble 2018. No obstante, actualmente no está en ninguna historia de relevancia, y cuenta con el permiso de la compañía para luchar en Japón ante The Great Muta en NOAH.