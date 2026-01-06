Shinsuke Nakamura quería luchar contra Hiroshi Tanahashi

La carrera de 26 años de Hiroshi Tanahashi ha tocado a su fin durante la reciente edición de Wrestle Kingdom 20, «The ACE» se despidió con una derota ante Kazuchika Okada luego de 33 minutos de combate en un Tokyo Dome repleto de público, y tras el encuentro, aparecieron leyendas y rivales como Jay White, Will Ospreay, Kenny Omega, Kota Ibushi, Katsuyori Shibata, Tatsumi Fujinami y Keiji Mutoh, antes de que finalmente Tetsuya Naito emergiera como el último invitado.

► WWE no quiso que Nakamura luche en NJPW

Además de lo que se vio en el escenario del Tokyo Dome, también hubo una gran cantidad de estrellas que acudieron a las redes sociales para celebrar el final la carrera de Tanahashi, y otras que quisieron estar presentes como es el caso de Shinsuke Nakamura, quien mantiene una estrecha relación con «The Ace». Precisamente, durante una entrevista reciente con «Tokyo Sports», el ex Campeón Intercontinental admitió que hizo todo lo posible para intentar llegar al Tokyo Dome.

«Pensé que hice todo lo posible, pero el hecho de que no se cumpliera me hace pensar que tenía otra misión. Es la única forma de verlo. Creo que eso es dramático en sí mismo».

El nombre de Nakamura sonó al hablar sobre quién sería el oponente de Tanahashi, pero debido a que tenía contrato con la WWE y NJPW tenía alianzas con AEW y CMLL, la política era demasiado compleja y Okada terminó siendo elegido. No obstante, aunque el luchador de WWE no estuvo en Wrestle Kingdom 20, sí envió saludos a «The Ace», agradeciéndole todo lo que ha hecho por impulsar su carrera.

«Cuando se decidió el retiro de Tanahashi-san y estábamos considerando (el combate para su retiro), aunque nos conocemos desde hace muchos años, sentí una conexión que nunca antes había sentido. Me gustaría agradecerle de todo corazón. Como presidente, espero que continúe impulsando no solo New Japan Pro-Wrestling, sino también el mundo de la lucha libre profesional japonesa».

Para compensar la ausencia de Nakamura en el evento, el luchador de AEW, Konosuke Takeshita (a petición del luchador de WWE) confesó que utilzó un brazalete rojo en su representación y a petición de este, el mismo que es característico del luchador de SmackDown.