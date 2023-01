Shinsuke Nakamura no luchará en Wrestle Kingdom 17

La Superestrella WWE, Shinsuke Nakamura, no podría haber empezado mejor el año 2023. Como parte de la gira de retiro de The Great Muta, Nakamura pudo competir contra él en el show NOAH The New Year 2023 de NOAH el pasado primero de enero.

Nakamura logró vencer a la gran figura de la lucha libre japonesa, luego de extraerle su Green Mist de boca a boca, atacarlo con el Mist y cubrirlo para la cuenta de tres. Los fans quedaron emocionados, pues ambos dieron un gran combate, digno para cerrar la carrera de un grande como Muta.

► Shinsuke Nakamura no recordará sus épocas de oro en NJPW y Wrestle Kingdom

Tras la contienda, Nakamura atendió a los medios de su país en una conferencia de prensa, y allí le preguntaron si iba a luchar en Wrestle Kingdom 17 de NJPW, dado que estaba ya en Japón. Esta fue la respuesta del King of the Strong Style:

«No, no planeo asistir [a Wrestle Kingdom 17]. Desafortunadamente, no me han contactado al respecto. [Risas]».

Wrestle Kingdom 17 se realizará en la madrugada de este miércoles 4 de enero de 2023, desde el mítico Tokyo Dome, en Tokio, Japón. Y en un hecho sorprendente, dentro del amplio cartel, habrá una lucha protagonizada por una Superestrella WWE y dos combates protagonizados por grandes estrellas de AEW, las dos más grandes empresas de lucha libre en Estados Unidos. Este es el cartel del show:

1- LUCHA DE EXHIBICIÓN EN EL PRE-SHOW: Ryohei Oiwa vs. Boltin Oleg.

Ryohei Oiwa vs. Boltin Oleg. 2- NEW JAPAN RANBO: varios participantes por anunciar. El ganador retará por el Campeonato Provisional KOPW 2023 en el PPV New Year Dash!!

varios participantes por anunciar. El ganador retará por el Campeonato Provisional KOPW 2023 en el PPV New Year Dash!! 3- LUCHA DE TRÍOS EN MEMORIA DE ANTONIO INOKI: Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Togi Makabe vs. Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki y Tiger Mask.

Yuji Nagata, Satoshi Kojima y Togi Makabe vs. Tatsumi Fujinami, Minoru Suzuki y Tiger Mask. 4- CAMPEONATO DE PAREJAS JUNIOR IWGP: Catch 2/2 (TJP y Francesco Akira) (c) (con Gideon Grey) vs. LiYoh (Lio Rush y Yoh).

Catch 2/2 (TJP y Francesco Akira) (c) (con Gideon Grey) vs. LiYoh (Lio Rush y Yoh). 5- CAMPEONATO FEMENIL IWGP: Kairi Sane (c) vs. Tam Nakano.