Shinsuke Nakamura amenaza: "Mi rivalidad con AJ Styles no ha terminado"

La semana pasada volvió a ponerse sobre la mesa el caso de Shinsuke Nakamura y su estancia en WWE: ¿quién es el responsable del fracaso del nipón una vez pasó al elenco principal? Si bien creo que aquel paso al bando rudo durante WrestleMania 34 supuso el inicio de su descenso, lo cierto es que Nakamura fracasó a la hora de demostrar allí su fama de brillante gladiador al amparo del mayor evento luchístico del mundo. Tal vez demasiadas expectativas había depositadas en esa revancha de Wrestle Kingdom 10 que no pasó de ser un correcto choque.

Historia junto a Styles que se prolongó hasta Money in the Bank 2018, donde Nakamura conjuntó un notable "Last Man Standing", también con derrota para él, maquillando un poco la rivalidad, que a pesar del último capítulo, estuvo muy por debajo de lo esperado. De nuevo, quizás un exceso de esperanzas.

Y no sé si movido por esas malas críticas, "The Artist" respondió así a una publicación en la que WWE compartía íntegra esa Lucha de Último Hombre en Pie de hace dos años.

This will continue, not finished https://t.co/X9yZUlKcsn — Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) May 3, 2020

«Esto continuará, no ha terminado»

► La brecha entre marcas impediría a Shinsuke Nakamura desquitarse

A medio plazo luce improbable que Nakamura retome sus hostilidades con Styles, pues están situados en marcas distintas. Bajo la coyuntura del coronavirus, no creo que WWE esté pensando ahora mismo en un nuevo Draft, aunque el aniversario del que tuvo lugar el año pasado se cumple en octubre, fecha donde en teoría los eventos con público ya habrían vuelto a Estados Unidos.

Echando un vistazo a sus recientes estadísticas, cualquiera se preguntaría por qué Nakamura no fue uno de los recientes despedidos durante el miércoles negro del pasado día 15. Simplemente, porque el ex-Campeón de Peso Completo IWGP se encuentra a gusto en WWE, y este no pidió su rescisión a la empresa McMahon, como varios de los nombres afectados por ese recorte de personal.