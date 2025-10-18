Shinsuke Nakamura: «Mi momento podría estar cerca»

por
Shinsuke Nakamura

Hace unos días adelantábamos que quizá WWE no le renueve el contrato y ahora Shinsuke Nakamura dedica unas palabras con sabor a futura despedida.

► Shinsuke Nakamura mira al retiro

«Qué lugar tan especial es Japón.
Especialmente para aquellos de nosotros que luchamos.

Como dijo AJ, es un sitio que merece que des todo lo que tienes. Por supuesto, eso puede aplicarse a cualquier parte del mundo… pero aquí hay algo sagrado. No sé si es porque soy japonés, pero creo que todos los luchadores y aficionados que compartimos este espacio sentimos lo mismo. Tal vez.

Él también lo sintió — John Cena, AJ — todos han decidido alejarse del ring.
Eso me recuerda que mi propio momento podría no estar tan lejos.
Pero todavía hay cosas que debo hacer.
Sigo esforzándome, sigo luchando, sin saber qué traerá el mañana.
Todo lo que puedo hacer es vivir este día con todo lo que tengo.

Gracias.

Si tan solo… una vez más…«.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos