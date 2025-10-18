Shinsuke Nakamura: «Mi momento podría estar cerca»

Hace unos días adelantábamos que quizá WWE no le renueve el contrato y ahora Shinsuke Nakamura dedica unas palabras con sabor a futura despedida.

► Shinsuke Nakamura mira al retiro

What a special place Japan is. especially for those of us who wrestle. As AJ said, it’s a place worthy of giving everything you’ve got. Of course, that’s true anywhere in the world… but there’s something sacred here. I don’t know if it’s because I’m Japanese, but I believe the… — Shinsuke Nakamura (@ShinsukeN) October 18, 2025

«Qué lugar tan especial es Japón.

Especialmente para aquellos de nosotros que luchamos.

Como dijo AJ, es un sitio que merece que des todo lo que tienes. Por supuesto, eso puede aplicarse a cualquier parte del mundo… pero aquí hay algo sagrado. No sé si es porque soy japonés, pero creo que todos los luchadores y aficionados que compartimos este espacio sentimos lo mismo. Tal vez.

Él también lo sintió — John Cena, AJ — todos han decidido alejarse del ring.

Eso me recuerda que mi propio momento podría no estar tan lejos.

Pero todavía hay cosas que debo hacer.

Sigo esforzándome, sigo luchando, sin saber qué traerá el mañana.

Todo lo que puedo hacer es vivir este día con todo lo que tengo.

Gracias.

Si tan solo… una vez más…«.