Shinsuke Nakamura lamenta la muerte de Tadao Yasuda

La superestrella de WWE, Shinsuke Nakamura, manifestó su pesar por el fallecimiento del ex luchador profesional y ex sumotori, Tadao Yasuda.

Tadao Yasuda falleció hoy, 10 de febrero, en Tokio y uno de los luchadores que manifestaron su pesar por la noticia fue Shinsuke Nakamura, quien se tomó un momento para recordar a Yasuda y reflexionar sobre el impacto que tuvo en su carrera luchística.

Nakamura tuvo una cercanía con el excampeón de Peso Completo IWGP ya que fue su rival en su debut profesional en NJPW. Esto sucedió el 29 de agosto de 2002 en el Nippon Budokan. En ese encuentro, el veterano Yasuda derrotó al joven Nakamura, quien entonces era apodado el «Super Rookie«. Ambos fueron figuras centrales en la transición de NJPW a principios de la década del 2000.

Compartieron el ring principalmente durante la era del «Inoki-ismo» en NJPW, un periodo que mezclaba lucha libre profesional con artes marciales mixtas (MMA).

Nakamura tuvo otros interesantes duelos contra Yasuda, destacando una lucha en el G1 Climax 2003, donde en una de las mayores sorpresas para un novato, Nakamura logró derrotar a Yasuda durante el prestigioso torneo G1 Climax, menos de un año después de su debut.

Otro choque de renombre sucedió durante el torneo «G1 Tag League 2003», cuando Yasuda, hizo equipo con Makai #1, derrotó a la pareja conformada por Nakamura y Blue Wolf el 21 de octubre de 2003.

Con un Breve, pero emotivo mensaje vía X, Shinsuke Nakamura manifestó:

Tadao Yasuda ha fallecido. Fue mi oponente en el debut y tenía experiencia haciendo malabarismos tanto en artes marciales mixtas como en lucha libre profesional.Nunca olvidaré cómo él demostró repetidamente su preocupación por mí cuando era joven y trataba de lograr este objetivo. Que descanse en paz.