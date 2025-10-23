Shinsuke Nakamura habla sobre su posible retiro

Tras participar en el evento de despedida de AJ Styles en Japón, Shinsuke Nakamura reveló que ver a Styles y John Cena acercarse al final de sus carreras le hizo reflexionar sobre su propio futuro, insinuando entre líneas un posible retiro.

► Shinsuke Nakamura quiere ser Campeón Mundial antes de retirarse

Durante una entrevista reciente con Tokyo Sports, Shinsuke Nakamura habló con sinceridad sobre cuánto tiempo espera seguir luchando, reflexionando sobre su trayectoria y sobre su futuro, siendo bastante realista sobre la posibilidad de un retiro, no sin antes lograr convertirse en Campeón Mundial de Peso Completo.

“Afortunadamente, no he tenido muchas lesiones, así que no es que tenga que retirarme ahora mismo. Pero nada es para siempre. Si me preguntas sobre los próximos 10 años, tengo mis dudas, pero si me preguntas sobre cinco años, quizás. Nunca se sabe qué nos depara el mañana, así que solo tengo que hacer lo que pueda ahora”.

“El primer día, hice lo que tenía que hacer y dije lo que tenía que decir. El segundo día, me alegro de haber podido compartir los sentimientos especiales de AJ como amigo y rival. Sin embargo, (AJ) no se retira hoy ni mañana”.

«Creo en ello, así que sigo adelante. Ese es el Campeonato Mundial Peso Completo. Solo quiero ganarlo. Creo que es lo único que los luchadores japoneses, especialmente los hombres, aún no han logrado destacar en el escenario estadounidense. Espero poder dejar algún tipo de camino, o esperanza, para la próxima generación de luchadores japoneses y asiáticos.»

En cuanto a lo que viene a continuación, Fightful Select había informado que NJPW discutió internamente la idea de que Nakamura se enfrentara a Hiroshi Tanahashi en su último combate en Wrestle Kingdom 20 en enero de 2026, aunque por ahora se considera una utopía, ya que no hay nada oficial por el momento.