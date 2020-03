En las últimas horas, la Superestrella de WWE, Shinsuke Nakamura, ha estado dando de qué hablar entre los fans, a causa de un curioso mensaje en redes sociales.

Todo, porque el mensaje, al que Sasha Banks le dio «Me gusta», daría a entender que se encuentra frustrado por su posición actual en la compañía.

Y es que pese a que el japonés ganó el Campeonato Intercontinental WWE el 14 de julio en el PPV Extreme Rules 2019, al derrotar a Finn Bálor, su reinado, con solo 1 defensa titular en sus 201 días como campeón, fue uno de los peores en la historia moderna de la compañía.

Y es que realmente no hizo nada con ese título, el cual le quitó Braun Strowman el 31 de enero en SmackDown y buscará recuperar este domingo en el PPV Elimination Chamber 2020.

.@BraunStrowman signed his fate as he agreed to defend his #ICTitle against @ShinsukeN @WWECesaro & @SamiZayn at #WWEChamber! #SmackDown pic.twitter.com/BfyXIfyQqK

— WWE (@WWE) March 1, 2020