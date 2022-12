La súper estrella de WWE, Shinsuke Nakamura regresará a Pro Wrestling NOAH por primera vez desde 2013, en el evento «The New Year» del 1 de enero de 2023 en el Nippon Budokan de Tokio.

A unos días del evento, que forma parte de la gira de retiro de Muto que concluirá en el Tokyo Dome en febrero, se dio a conocer una entrevista con Shinsuke Nakamura, publicada desde el sitio oficial de NOAH.

En ella, el luchador compartió su sorpresa cuando se dio a conocer el deseo de Keiji Muto de enfrentarlo, así como su entusiasmo una vez que la lucha fue confirmada y la gran admiración que siente por el veterano gladiador:

Estoy sorprendido que Mutoh me eligiera. Keiji Mutoh y yo no tenemos una relación directa de maestro-discípulo. Perdí las dos veces que luchamos. En cierto modo, como luchador profesional, no podía tener una buena impresión de Keiji Muto. Pero cuando escuché que quería enfrentarme, me pregunté si en algún lugar de mi corazón el Sr. Muto estaría pensando en mí. Estaba sorprendido y feliz al mismo tiempo.

También estaba feliz de que Keiji Mutoh me nombrara su último oponente antes de retirarse, porque me devolvió a la forma en que me sentía cuando era un niño fanático. ¡Eso es genial! Quería decirle a mi yo de la infancia, ¡eres increíble! A pesar de que lo había admirado desde el momento en que me convertí en luchador profesional, sabía que sería un enemigo en la industria, por lo que tuve una actitud pomposa desde que era joven. Por supuesto, cuando me comparo con varios luchadores, como Keiji Mutoh, a quien idolatraba de niño, The Gran Muta y Masahiro Chono, siempre los vi como mis enemigos y competidores. Había perdido dos veces contra el Sr. Muto en particular… Siento que me dieron la oportunidad de interactuar con él, una nunca volverá.