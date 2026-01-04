Shinsuke Nakamura envía flores a Hiroshi Tanahashi

Shinsuke Nakamura, superestrella de WWE, envió un regalo a Hiroshi Tanahashi, antes de su lucha de retiro en Wrestle Kingdom 20, desde el Tokyo Dome.

► Nakamura envió un arreglo floral a Tanahashi

Esto se dio a conocer luego de que Hiroshi Tanahashi publicó una foto el arreglo floral en sus redes sociales y la gente comentó que las flores provenían de su histórico rival, Shinsuke Nakamura.

Con un «Gracias», Tanahashi agradeció el detalle a Nakamura.

Antes de revelarse el nombre del último rival de Tanahashi, se especuló fuertemente que Nakamura sería su oponente final.

«The King of Strong Style», quien dejó NJPW en 2016 para unirse WWE, también deseaba combatir en el Tokyo Dome, pero debido a la inexistente relación de colaboración entre NJPW y WWE, sumado a contrapunteaba la relación de la empresa del león con AEW, finalmente la balanza se decantó por Kazuchika Okada.

En las redes sociales, Nakamura señaló que se despertaría temprano, siendo una posible pista de que al menos vería Wrestle Kingdom 20.

Ambos luchadores se enfrentaron en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera, incluyendo Wrestle Kingdom 8 en 2014, donde Tanahashi derrotó a Nakamura para ganar el Campeonato Intercontinental IWGP. Su último combate individual fue la final del torneo G1 Climax de 2015, donde Tanahashi volvió a derrotar a viejo rival.