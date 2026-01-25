Todo la mediocre rivalidad que mantuvieron AJ Styles y Shinsuke Nakamura allá por 2018 en WWE de alguna manera quedó resarcida anoche con el notable duelo que disputaron estos veteranos durante Saturday Night’s Main Event XLIII.

Y casi sin tiempo de digerir dicho encuentro, en las últimas horas, Nakamura ha querido hacer un «spoiler» en toda regla sobre el futuro de su colega Styles, quien tiene previsto jugarse su continuidad competitiva ante Gunther en Royal Rumble 2026. Dentro de una «story» compartida vía Instagram, Nakamura escribe lo siguiente.

«Durante la última gira por Australia, en un house show en Melbourne, AJ dio un discurso tras un combate. Escuchándolo, parecía claro que estaba dando las gracias al público. Pero de alguna manera, también sugería que su retiro no estaba tan lejano. «La gira siguió por Japón, y antes de los shows que hicimos allí, le pregunté algo. Estábamos en una furgoneta camino al ‘meet & greet’. «Le pregunté, ‘¿Cuándo vas a retirarte?‘ «Me respondió, ‘En Royal Rumble. Ya lo tengo decidido’ […]»

Curiosamente, se entiende que el texto fue escrito antes de la lucha vista ayer, a modo de previa, pese a publicarse en las últimas horas, una vez concluido Saturday Night’s Main Event XLIII. ¿Estrategia de promoción instada por WWE para impulsar Royal Rumble 2026 o metedura de pata de Nakamura? Según publica Fightful, el contrato de «The Phenomenal» con la empresa concluye en febrero.

► Cartel de Royal Rumble 2026

Les recuerdo todo lo anunciado hasta ahora para Royal Rumble 2026, a celebrarse el 31 de enero

WHAT. A. MATCH. 👏



NEXT SATURDAY: Gunther vs. Styles with AJ’s career on the line.



Could Royal Rumble be the end for AJ Styles? pic.twitter.com/aG73HYGkW9 — WWE (@WWE) January 25, 2026