Shingo Takagi y Natsupoi contrajeron nupcias

Los luchadores profesionales japoneses, Shingo Takagi y Natsupoi, de New Japan Pro Wrestling y Stardom, respectivamente, dieron a conocer que contrajeron matrimonio. Ellos sostenían una relación sentimental desde mediados de 2024.

► Shingo Takagi y Natsupoi se casaron

En una entrevista concedida a Tokyo Sports, los nuevos esposos revelaron que comenzaron su relación en 2024 y registraron su matrimonio el año pasado.

Como pareja aspiran en continuar apoyándose mutuamente y seguir progresando en carrera luchística, ya que son dos luchadores de primer nivel en sus respectivas empresas.

Su relación inició en mayo de 2024 cuando Takagi acudió a una función de Stardom en Yamanashi para promocionar su evento conmemorativo por 20 años de su debut profesional. Natsupoi lo conoció en backstage.

Natsupoi recordó ese instante:

En ese momento, sentí un ‘bip’. Supongo que a esto le llaman el destino. Decidí que quería conocer mejor a esa persona, así que tomé una decisión firme. Le pedí su información de contacto y lo llamé. ¡Era la primera vez en mi vida que hacía algo así! Pero Takagi-san fue súper insensible.

Había veces en que Natsupoi corría hasta Yamanashi para ver a Takagi.

Takagi comentó:

Tengo una buena edad, así que no quería hacer nada a medias. Pero cuando la vi venir hasta Yamanashi para verme tantas veces y su comportamiento sincero, pensé que quizá yo también debería tratarla como es debido y así comenzamos a salir.

El amor de la pareja creció, pero un punto de inflexión importante ocurrió en el evento «Dominion 6.15» el 15 de junio de 2025, cuando Takagi desafió sin éxito a Hirooki Goto, poseedor del Campeonato Mundial Peso Completo IWGP.

Takagi estaba catalogado como «soltero empedernido», y en un comentario espontáneo, Goto lo animó diciéndole: -‘No te rindas, seguro que encontrarás una buena esposa’-.

Natsupoi, quien acudió al evento luego de luchar en Shiga para apoyar a Takagi, se sorprendió al escuchar a Goto decirle eso a su novio. Más tarde, cuando cenaban, Shingo Takagi le propuso matrimonio.

Sin saberlo, el discreto Goto terminó convirtiéndose en Cupido. A manera de broma Takagi mencionó: -‘Supongo que esto también formó parte de la revolución de Goto.. En aquel momento estaba enfadado por perder, pero por otro lado, fue gracias a él que pude proponerle matrimonio. Al final se lo debo todo a Goto’-, mientras que Natsupoi expresó su gratitud desbordante: -‘Estoy realmente llena de gratitud… Quiero formar una familia feliz como la de Goto-san’-.

Shingo Takagi había comentado muchas veces entre su círculo más cercano de amistades, incluyendo a Tetsuya Naito, que nunca se casaría, pero algo cambió después de que empezó a salir con Natsupoi. Ella señaló: -‘Cuando empezamos a salir, tenía la impresión de que no era muy considerado con las mujeres, pero eso está cambiando cada día, y ahora siento que de verdad le importo’-.

En cualquier caso, Takagi, quien ha encontrado pareja para toda la vida, sonrió y dijo: -‘Me gustaría tener hijos en el futuro. Me gustaría mostrarles mi carrera. Pensándolo bien, me gustaría formar una familia feliz y llena de energía’-. Natsupoi también dijo con brillo en los ojos: -‘Como trabajamos en la misma industria, creo que podemos apoyarnos mutuamente y mejorar. No quiero hacer nada a medias mientras esté activa, y quiero asegurarme de tomarme un descanso adecuado antes de dar el siguiente paso, pero uno de mis sueños es enseñarle a mis hijos la lucha libre junto a Takagi-san, así que espero que podamos construir un futuro así algún día’-.

En redes sociales, Shingo Takagi y Natsupoi compartieron un comunicado y algunas fotografías del día que contrajeron matrimonio

El comunicado dice así: