No logró colarse en el estelar de Wrestle Kingdom 19, al salir derrotado ante Zack Sabre Jr. en NJPW Power Struggle 2024. Pero Shingo Takagi protagonizará, con todo, importante combate al amparo del Tokyo Dome ante Konosuke Takeshita, y la posibilidad además de ser parte de Wrestle Dynasty al día siguiente si sale ganador, enfrentándose a Tomohiro Ishii.

Mientras tanto, el Campeón de Peso Abierto NEVER aparecerá el jueves por ROH, al emitirse vía HonorClub la lucha que disputó el pasado día 7 contra Ariya Daivari, grabada desde el Amica Mutual Pavillion de Providence (Rhode Island, EEUU), donde tuvo lugar el episodio de Collision de aquella semana.

Takagi vuelve a ROH, promotora en la que guarda bastante bagaje (allí se dio a conocer a finales de los 2000 entre el público estadounidense), tras disputar su más reciente combate durante el capítulo de HonorClub del 29 de junio de 2023. Entonces, Takagi, Hiromu Takahashi y BUSHI perdieron ante Brian Cage, Kaun y Toa Liona.

Mañana, ROH ofrecerá nueva edición de su show semanal vía HonorClub, y por ahora, así luce su menú anunciado.

NEVER Openweight Champion @takagi__shingo returns to Ring of Honor as he takes on @AriyaDaivari of the Premier Athletes!



