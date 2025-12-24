Shiloh Hill y Skylar Raye sobreviven al caos navideño ante Stacks y Arianna Grace

El especial Christmas Chaos presentó un combate de parejas mixtas lleno de descontrol, donde Shiloh Hill y Skylar Raye, ganadores de la temporada 2 de LFG, se enfrentaron a Stacks y Arianna Grace en un duelo marcado por ataques sorpresivos y el uso constante de objetos.

Desde la entrada, Hill y Raye dejaron claras sus intenciones al atacar por la espalda a sus rivales, evitando que la lucha iniciara en condiciones normales. Ya con las mujeres en el ring, Shiloh mostró su fuerza al someter a Stacks, mientras Skylar se sumó con ataques rápidos. El control inicial fue para los ex LFG, quienes no dudaron en castigar con un palo de kendo.

Stacks y Arianna lograron reagruparse y tomaron el control del combate. Arianna intentó inclinar la balanza utilizando una bola de boliche, pero terminó golpeando accidentalmente a su propio compañero, lo que permitió a Hill retomar la ofensiva. Aun así, el duelo se mantuvo parejo, con constantes intercambios dentro y fuera del ring.

La acción se trasladó a ringside, donde los adornos navideños se convirtieron en parte del castigo. Shiloh enredó a Stacks con una guirnalda, mientras Skylar lanzó a Arianna contra un árbol de Navidad. La celebración prematura de Hill y Raye les costó caro por un momento, pero lograron recuperarse antes de que la situación se saliera de control.

► Momentos claves

En el cierre del combate, Shiloh castigó a Stacks azotándolo contra una mesa, dejando a Arianna sola en el ring. Skylar aprovechó el momento para subir a lo alto y conectar una plancha decisiva sobre Grace, logrando la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Shiloh Hill y Skylar Raye mantienen su impulso tras LFG y se consolidan como una dupla peligrosa. Para Stacks y Arianna Grace, la derrota deja en evidencia problemas de coordinación que podrían tener consecuencias.