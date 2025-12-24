Shiloh Hill y Skylar Raye sobreviven al caos navideño ante Stacks y Arianna Grace

por

El especial Christmas Chaos presentó un combate de parejas mixtas lleno de descontrol, donde Shiloh Hill y Skylar Raye, ganadores de la temporada 2 de LFG, se enfrentaron a Stacks y Arianna Grace en un duelo marcado por ataques sorpresivos y el uso constante de objetos.

Desde la entrada, Hill y Raye dejaron claras sus intenciones al atacar por la espalda a sus rivales, evitando que la lucha iniciara en condiciones normales. Ya con las mujeres en el ring, Shiloh mostró su fuerza al someter a Stacks, mientras Skylar se sumó con ataques rápidos. El control inicial fue para los ex LFG, quienes no dudaron en castigar con un palo de kendo.

Stacks y Arianna lograron reagruparse y tomaron el control del combate. Arianna intentó inclinar la balanza utilizando una bola de boliche, pero terminó golpeando accidentalmente a su propio compañero, lo que permitió a Hill retomar la ofensiva. Aun así, el duelo se mantuvo parejo, con constantes intercambios dentro y fuera del ring.

La acción se trasladó a ringside, donde los adornos navideños se convirtieron en parte del castigo. Shiloh enredó a Stacks con una guirnalda, mientras Skylar lanzó a Arianna contra un árbol de Navidad. La celebración prematura de Hill y Raye les costó caro por un momento, pero lograron recuperarse antes de que la situación se saliera de control.

Momentos claves

En el cierre del combate, Shiloh castigó a Stacks azotándolo contra una mesa, dejando a Arianna sola en el ring. Skylar aprovechó el momento para subir a lo alto y conectar una plancha decisiva sobre Grace, logrando la cuenta de tres.

¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Shiloh Hill y Skylar Raye mantienen su impulso tras LFG y se consolidan como una dupla peligrosa. Para Stacks y Arianna Grace, la derrota deja en evidencia problemas de coordinación que podrían tener consecuencias.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos