Shiloh Hill quiere una segunda oportunidad en WWE

Shiloh Hill fue segundo en la primera temporada de WWE LFG: Legends & Future Greats, cuyo ganador, Jasper Troy, tendrá su primera lucha en NXT este 27 de mayo.

Pero no quiere que su carrera en la compañía termine así y expresa su deseo de tener una segunda oportunidad, en el mismo show o WWE Evolve:

«Si me lo permitieran, haría ambas cosas. Me encantaría tener tantas oportunidades como sea posible. EVOLVE se ve muy divertido y hay mucho talento ahí ahora mismo, así que sería genial participar. Pero también me encantaría volver en la segunda temporada [de LFG] y terminar lo que empecé.