Shibata pidió luchar con Cassidy y Bryan Danielson

Luego de la aparición sorpresiva del luchador de New Japan Pro Wrestling, Katsuyori Shibata en AEW Dynamite ayudando a Orange Cassidy de un ataque de PAC, se han revelado más detalles sobre la participación del luchador japonés.

Tras el salvamento, Cassidy le entregó el contrato para un combate por el Campeonato All Atlantic para el viernes 4 de noviembre en AEW Rampage. Shibata aceptó y firmó el contrato.

Pero se reveló, vía Dave Meltzer en el Wrestling Observer Radio, que esta confrontación fue una petición expresa de Katsuyori Shibata.

WOR: Dave gives an update on the two matches Katsuyori Shibata has requested in AEW.

Orange Cassidy and Bryan Danielson.https://t.co/mYdKSjV7fm pic.twitter.com/IZikcqSHz7

— Wrestling Observer (@WONF4W) November 3, 2022