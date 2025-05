Shevchenko reacciona a la falta de respeto de Fiorot antes del UFC 315

Valentina Shevchenko podría estar buscando demostrar algo este fin de semana. Este sábado, Shevchenko defiende su título de peso mosca contra Manon Fiorot en el evento co-principal de UFC 315, y aunque «Bullet» siempre tiene cuidado de respetar a sus oponentes, parece tener algunos problemas con Fiorot,

El problema de Shevchenko con Fiorot parece remontarse al año pasado, cuando «La Bestia» la retó y le dijo que iba a retirar a «Bullet», poco después de que Shevchenko le arrebatara el título de peso mosca a Alexa Grasso en UFC 306. Fue una charla basura inesperada por parte de la normalmente reservada Fiorot, algo que Shevchenko atribuye a que Fiorot siente que su posición en la fila podría estar en peligro.

Para Shevchenko, es más probable que las inesperadas conversaciones basura de Fiorot la molesten que la afecten.

“Nada. Tengo muchos años de experiencia en artes marciales. Empecé a los cinco años y, todos estos años antes de unirme a la UFC, ya era 17 veces campeona mundial de muay thai, MMA y kickboxing. Así que imagina la cantidad de personajes diferentes que pude conocer y la cantidad de palabras que podrían decir. Si todo me molestara, nunca lograría lo que logré. Creo que mi mayor habilidad es bloquear toda la energía que me rodea y concentrarme en mi objetivo principal”.

Pero dicho esto, «Bullet» no pudo evitar reconocer que una vez que la puerta de la jaula se cierre el sábado y Fiorot tenga que respaldar su discurso, Shevchenko disfrutará humillándola.

“Me gusta cuando la gente entra con tanta confianza. Dicen: ‘Va a ser el final’, algo así. Pero me gusta este momento cuando sienten frustración en el ring, dentro del octágono, cuando sienten que cualquier plan que tenían no funciona. Es la mejor sensación, verlos separarse”.