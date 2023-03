Shevchenko frustrada luego de derrota en UFC 285

La ex campeona de peso mosca femenino de UFC, Valentina Shevchenko, ha compartido algunos pensamientos sobre su derrota en UFC 285.

En una sorpresa masiva, Alexa Grasso aseguró la victoria por sumisión sobre ‘Bullet’ al final del cuarto asalto con una manivela en la cara. La derrota rompió la larga racha invicta de Shevchenko en el peso mosca en la promoción.

La sorpresa sigue posiblemente a la defensa del título más controvertida de Shevchenko en UFC 275. Allí, retuvo el título por decisión dividida contra Taila Santos. Muchos en ese momento argumentaron que Santos había hecho lo suficiente para ser declarado ganador.

Para Shevchenko, que últimamente ha estado enfrentándose a la estrella en ascenso Erin Blanchfield, este contratiempo ha cambiado potencialmente por completo su trayectoria para 2023. La tercera pelea de Amanda Nunes, que se rumorea a menudo, ahora parece mucho más lejana.

‘Bullet’ recientemente se dirigió a Twitter para compartir algunos pensamientos sobre su reciente revés contra Alexa Grasso.

Shevchenko expresó su frustración con el resultado y opinó que había dominado gran parte del concurso antes de eso. ‘Bullet’ cerró al revelar que está lista para comenzar de nuevo antes de expresar amor por sus fanáticos.

Fight doesn’t forget any mistake! Especially it feels frustrating when you was dominating all the fight. No excuses , only hard work ! Ready to start all over 👊

“¡La pelea no olvida ningún error! Especialmente se siente frustrante cuando estabas dominando toda la pelea. ¡No hay excusas, solo trabajo duro! Lista para empezar todo de nuevo. Los amo a todos”.

Teniendo en cuenta su reclamo de dominación, no sorprende que Shevchenko busque una revancha inmediata con Grasso. Muchos han citado los golpes giratorios de ‘Bullet como una gran falla en su arsenal que llevó a Grasso a asegurar la victoria por sumisión.

Otro tweet de Shevchenko agradeció aún más a sus fanáticos por su apoyo antes de resaltar su interés en una revancha.

Thank you everyone for the support!

Truly appreciate all of you ! ❤️

In good and bad thank you for being with me 👊

Difficult times built strong people 👊

Martial Arts is my LIFE and I will be back for immediate rematch stronger than ever 👊

— Valentina Shevchenko (@BulletValentina) March 6, 2023