Shevchenko critica el marcador de 10-8 que le costó el título

Valentina Shevchenko cree que debería celebrar su segundo reinado como campeona de peso mosca, pero en cambio su noche en Noche UFC terminó con un polémico empate dividido para su revancha contra Alexa Grasso .

En los rounds de guerra de cinco asaltos de ida y vuelta, ambas luchadoras ganaron múltiples rounds en las tres tarjetas de puntuación. Pero finalmente fue el juez Mike Bell quien le dio a Grasso un 10-8 en el quinto asalto que marcó la diferencia, con su tarjeta totalizando 47-47.

Con los otros dos jueces divididos 48-47, uno para Grasso y el otro para Shevchenko, el resultado terminó en empate dividido y Shevchenko quedó abatido por toda la terrible experiencia.

«Creo que gané tres asaltos, dos asaltos tal vez fue ella. Pero siento que el 10-8 en el quinto asalto es completamente injusto«.

El quinto asalto comenzó con Shevchenko en control de pie y parecía que estaba avanzando hacia una decisión unánime para recuperar el título que perdió ante Grasso en marzo.

Sin embargo, un desafortunado intento de derribo de Shevchenko falló, y terminó con Grasso en su espalda y Shevchenko atrapada luchando contra un estrangulamiento trasero desnudo, lo que reflejó cómo terminó su primer encuentro en marzo. Esta vez, Shevchenko sobrevivió y estaba más que segura de que la victoria era suya.

Incluso si Grasso ganara el quinto asalto, Shevchenko no puede explicar cómo se justificó una tarjeta de 10-8, por lo que cree que la ocasión de Noche UFC puede haber influido.

«Desafortunadamente, creo que este evento es porque es el Día de la Independencia de México, por eso afectó la decisión del juez de dar 10-8 en el quinto asalto. Según mi experiencia, 10-8, es cuando un luchador no puede hacer nada. Es como correr de un lado a otro, buscando una salida del octágono. Es como miserable.

“Pero en el quinto asalto, estuvieron como cuatro minutos o tantos minutos de pie y ella no conectó ni un solo golpe. Sólo pudo ocupar la posición de atrás en el último minuto, minuto y medio. Ahora no lo recuerdo, pero ni siquiera allí hubo daños. No fue daño [suficiente] para tener éxito con este 10-8”.