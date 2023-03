Shevchenko a Grasso: No te olvides de tus miedos

Valentina Shevchenko ha disputado un combate tras otro por el título de la UFC, algo que queda patente en su actitud fría, tranquila y serena durante la semana de combate.

“Es lo de siempre: las emociones, los nervios, todo está en su sitio“, declaró Shevchenko a MMA Junkie y a otros periodistas durante la rueda de prensa previa al combate del UFC 285 del miércoles.

Shevchenko (23-3 MMA, 12-2 UFC) bajó entonces un poco la temperatura y rozó la frialdad al responder a algo que oyó decir a su rival Alexa Grasso (15-3 MMA, 7-3 UFC).

“La oí decir: ‘Todo el mundo tiene un punto débil’. Algo así. Y ella como que va a averiguar, dónde está ese punto débil”, dijo Shevchenko a MMA Junkie y otros periodistas. “… Quiero dejar de lado mi punto débil, no te olvides de tu punto débil. No te olvides de tus miedos. Conozco sus miedos. Conozco su punto débil y lo utilizaré en mi juego”.

Como de costumbre, Shevchenko presentó una disección analítica de su rival, más que una hipérbole emocional durante su desglose del combate. Shevchenko reconoció el mérito de Grasso como próxima aspirante al título y dio a entender que cree que su rival podría encontrar un problema si el combate llega a la lona.

“Es muy buena en lo que hace“, dijo Shevchenko. “Por eso es una aspirante a este combate, que es mi próxima defensa del título. Sí, me lo he tomado todo muy en serio. Sé que es buena en su golpeo, pero tampoco podemos olvidar que estamos luchando en artes marciales mixtas. Me preparé para todo como siempre. Sí, (estaré) muy atenta durante todo el combate y seré yo misma y haré todo lo que tenga que hacer para ganar la pelea“.