La gran exfigura de WWE, y ahora nueva gran estrella de AEW, Shelton Benjamin, estuvo como invitado recientemente en el video podcast Gabby AF, y allí reveló que vio el documental Mr. McMahon, de Netflix, dedicado a Vince McMahon. Dijo que no vio nada que lo sorprendiera, pues muchas de las historias ya se conocían y no había ningún dato o detalle nuevo o sorprendente.

Sin embargo, reveló que sintió que, en ocasiones, Vince McMahon habló más de la cuenta, y hasta se autoinculpó con sus comentarios. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Shelton Benjamin habla de la participación de Vince McMahon en el documental Mr. McMahon, de Netflix

“Lo vi y no vi nada que me sorprendiera. No—no vi nada que, para mí, fuera, eh, desconocido. La mayoría de las historias y cosas de las que la gente hablaba no tenían nada que personalmente me pareciera, eh, impactante en cuanto a las historias o algo así. Ahora, si empezamos a entrar en detalles íntimos—bueno, no quiero meterme en esas cosas complicadas, porque, ya sabes, lo que la gente hace a puertas cerradas, ¿verdad?

Pero, eh, en su mayor parte, no había mucho que me hiciera decir, ya sabes—wow. Quiero decir, como todo el mundo, hubo algunos momentos en los que sentí que Vince estaba mostrando su mano un poco más de lo que incluso estoy acostumbrado. Hubo algunos momentos en los que pensé: ‘¿Por qué?’ Ya sabes, estabas bien, y luego dijiste eso. Es como, ‘Oh, está bien.’ Ahora estás dando credibilidad a las cosas negativas que se dicen sobre ti con ese pequeño comentario extra que podría haberse dejado fuera».