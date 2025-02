The Post and Courier es el principal diario de noticias en Charleston, Carolina del Sur, cubriendo también sucesos en Columbia, Greenville, Spartanburg, Myrtle Beach, Hilton Head, North Augusta u Orangeburg, de donde es originario Shelton Benjamin, el veterano ex luchador de WWE y actual miembro del elenco de AEW. La periodista Kalen Lumkins le dedica un tributo al talento de las doce cuerdas con el título de ‘Leyendas deportivas afroamericanas de Carolina del Sur: Shelton Benjamin‘.

► «Una leyenda olvidada»

ORANGEBURG — Cuando piensas en luchadores profesionales, probablemente te vengan a la mente nombres como John Cena, Randy Orton y Roman Reigns. Pero si le preguntas a los fanáticos más apasionados, te dirán que Shelton Benjamin es una leyenda olvidada. Sigue en activo hasta el día de hoy y puede que aún esté en su mejor momento.

Originario de Orangeburg, comenzó su carrera en la lucha en el décimo grado en la escuela secundaria Orangeburg-Wilkinson. Fue dos veces campeón estatal con un récord de 122-10-1. Su dominio continuó en la Universidad de Minnesota, donde logró un récord de 36-6. Tuvo la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, pero en su lugar decidió dedicarse a la lucha libre profesional.

Y el resto es historia.

Está en la lucha profesional desde el año 2000, cuando fue varias veces campeón en parejas junto a Brock Lesnar en Ohio Valley Wrestling. Hizo su primera aparición en la WWE en 2002 y terminó su tiempo en la empresa siendo tres veces campeón intercontinental, tres veces campeón en parejas y una vez campeón de los Estados Unidos. Fue una pieza clave en el crecimiento de la escena de luchadores negros, junto con Dwayne «The Rock» Johnson, Booker T y otros más.

Pero aún no se ha retirado, ni está cerca de hacerlo. Actualmente está firmado con All Elite Wrestling y, según algunos fanáticos, está ofreciendo las mejores luchas de su carrera. Nada mal para un veterano de 49 años con 25 años en la industria.

► ¿»Una leyenda olvidada»?

Aprovechamos el artículo para plantear si realmente Shelton Benjamin es una «leyenda olvidada», o una «leyenda viviente» de la lucha libre. ¿Qué opinan nuestros lectores en Súper Luchas?

Es posible que la respuesta a la cuestión sea «sí» teniendo en cuenta lo mucho que a la gente le gusta usar el término «leyenda» en la actualidad. No obstante, esa palabra debería estar reservada para Ric Flair, Hulk Hogan, The Rock, John Cena… Añadiendo el «viviente». Pensando en quienes han fallecido, André El Gigante, Bruno Sammartino, «Macho Man» Randy Savage, Eddie Guerrero…

Vale, puede que Shelton no lo sea, pero eso no le quita tener una carrera memorable. Empezando porque es un luchador respetado y querido en toda la industria.

Ha dejado su huella en WWE, la compañía más grande, donde también es uno de los ex Campeones Intercontinentales más recordados. Además, fue Campeón en Parejas y Campeón de Estados Unidos. Y formó la facción The Hurt Business. Sin olvidar que fue parte de uno de los mejores equipos de los 2000, The World’s Greatest Tag Team.

Ha llevado su talento a cada lugar del planeta: AEW, NJPW, NWA, NOAH, ROH, la escena independiente (PROGRESS, DEFY, DEADLOCK…). En All Elite Wrestling, hoy es la mitad de los Campeones Mundiales en Parejas.

Por último, conviene recordar cómo explicaba él mismo por qué no alcanzó a más en la WWE (y por ende en las demás empresas):

“No, no luché por mí mismo. Porque sentía que mi trabajo debía hablar por sí solo y no quería luchar por mí mismo. Sabía cuáles eran mis fortalezas, sabía cuáles eran mis debilidades y, obviamente, traté de trabajar en ellas. Sé que solía tener mucha holgura en mi trabajo en el micrófono, y es como, sí, fui horrible en un momento y luego, como dije, mejoré. Pero aunque mejoré, todavía no era tan llamativo. Diré que soy el anti-Cena porque no creo, en un combate de lucha libre, en un movimiento por movimiento, lo que sea, él no puede compararse conmigo. Pero cuando se trata de habilidades con el micrófono, estoy en el extremo poco profundo del acervo genético”.

