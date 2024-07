Shelton Benjamin: «Soy el anti-Cena»

Shelton Benjamin es un veterano en el mundo de la lucha libre profesional, cono más de dos décadas de carrera. Si bien su primer paso por la WWE fue bueno cuando hizo equipo junto a Kurt Angle y Charlie Hass, en la segunda etapa (de la que ya fue despedido) no le fue tan bien como hubiera querido; de hecho, los fanáticos sintieron en gran medida que nunca fue utilizado al máximo de sus habilidades allí.

► Shelton Benjamin cree en sus habilidades como luchador

Durante una entrevista reciente con Chris Van Vliet en el podcast Insight, Shelton Benjamin admitió que no luchó por sí mismo porque creía que su trabajo debería hablar por sí mismo. Reconoció conocer sus fortalezas y debilidades y trabajar en ellas, y también mencionó haber recibido muchas críticas por su trabajo en el micrófono, reconociendo que alguna vez fue terrible pero que había mejorado con el tiempo.

Además, Benjamin se describió a sí mismo como el «anti-Cena», afirmando que John Cena no podía igualarlo en un combate de lucha libre, pero que le faltaban habilidades con el micrófono, lo que podía colocarlo en el extremo opuesto del 16 veces Campeón Mundial..

“No, no luché por mí mismo. Porque sentía que mi trabajo debía hablar por sí solo y no quería luchar por mí mismo. Sabía cuáles eran mis fortalezas, sabía cuáles eran mis debilidades y, obviamente, traté de trabajar en ellas. Sé que solía tener mucha holgura en mi trabajo en el micrófono, y es como, sí, fui horrible en un momento y luego, como dije, mejoré. Pero aunque mejoré, todavía no era tan llamativo. Diré que soy el anti-Cena porque no creo, en un combate de lucha libre, en un movimiento por movimiento, lo que sea, él no puede compararse conmigo. Pero cuando se trata de habilidades con el micrófono, estoy en el extremo poco profundo del acervo genético”.

En la misma entrevista, Shelton Benjamin también señaló recientemente que está interesado en trabajar en AEW a pesar de que las conversaciones originales fracasaron. Dicho esto, tras su salida de la WWE, el veterano luchador aún continúa evaluando sus opciones.