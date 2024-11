¿Shelton Benjamin será Campeón AEW? Jim Ross lo ve posible

Tan solo unos días atrás, Shelton Benjamin avisaba de que quiere ser Campeón Mundial en AEW:

“Cuando se reduce a lo esencial, sin importar lo que esté haciendo, definitivamente estoy aquí para ser campeón. También lo entiendo; a veces no es tu momento y la historia no gira en torno a ti, pero sin importar lo que esté haciendo, estoy aquí para ganar campeonatos. Cualquier título. ¿Quiero que esté centrado en mí? Sí, me encanta el centro de atención. Siempre he querido el centro de atención, pero las personas a cargo tienen otros planes, y cuando trabajas para WWE, te adaptas a lo que ellos decidan. Está bien. Puedo aceptar eso. No te equivoques, aún quiero un campeonato mundial, y quiero cada logro que pueda añadir a mi currículum. Quiero ser campeón. Punto.”

En la lucha libre nunca se sabe lo que puede pasar y si bien muchos considerarán improbable que «The Gold Standard» alcance ese logro -nunca lo hizo en WWE– en este momento de su carrera, el comentarista Jim Ross cree que es posible, según expone el veterano en Grilling JR:

«Bueno, posiblemente. Posiblemente. Físicamente está cualificado. Solo se trata de cómo se escriben las historias y demás. Soy un gran fan de Swerve Strickland también. Esos dos chicos trabajaron muy duro en Fright Night Dynamite y son talentos confiables. Aportan algo especial, traen una singularidad a la presentación. Pero Shelton, tal vez su momento esté por llegar. Eso es todo lo que puedo decir al respecto. No tengo información interna, pero creo que Shelton podría desempeñar cualquier papel dentro del cuadrilátero que quisiéramos, y es un ser humano de calidad. Sabes que va a estar ahí y sabes que vas a obtener un gran esfuerzo atlético. Hay muy pocas personas con las que he estado que sean tan atléticas como Shelton Benjamin en un ring de lucha libre,» dijo Ross.

¿Compartes la confianza de «JR»?

#AEWFullGear Saturday, Nov. 23

LIVE on PPV@prucenter | Newark, NJ#AEW World Championship!

Jon Moxley (c) vs. Orange Cassidy

It’s OFFICIAL! AEW World Champion @JonMoxley faces @orangecassidy with not only the title on the line, but the future of AEW hinging on the outcome! pic.twitter.com/VN1P6B9A6Q

— All Elite Wrestling (@AEW) October 31, 2024