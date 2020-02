Shelton Benjamin fue una de las superestrellas más populares en la década del 2000, pero fue liberado por WWE en 2010. El 3 veces campeón Intercontinental fue recontratado 7 años después, pero aún no ha recibido un buen impulso en su nueva etapa.

Benjamin no ha tenido apariciones regulares en Raw, tampoco ha estado en el panorama titular, ni ha estado involucrado en alguna historia significativa. Tuvo un leve protagonismo recientemente en Royal Rumble cuando él y Brock Lesnar compartieron un momento antes de que fuera eliminado por el Campeón WWE en cuestión de segundos.

► Shelton Benjamin confesó el motivo de su salida de WWE

Shelton ahora ha hablado con Lilian García en su podcast Chasing Glory sobre su salida de la compañía en su etapa anterior, afirmando que fue completamente una decisión de WWE. Él manifestó que no estaba interesado en irse, pero que había llegado a un punto en el que no estaba contento en el trabajo.

“WWE y yo teníamos una opinión diferente. Quería mantener mi trabajo, pero tenían una opinión diferente. Honestamente, estaba muy frustrado cuando me fui, pero al mismo tiempo, sentía que constantemente intentaba demostrarme a mí mismo como superestrella, como intérprete, demostrar que puedo crecer. Y llegó al punto en el que venía a trabajar y mi corazón simplemente no estaba en eso.»

«Era casi como si mi espíritu se hubiera roto porque sentía que cada vez que tenía algo en marcha, me lo quitaban de una forma u otra. Durante todo este tiempo, sentí que siempre había producido en el ring, sabía que necesitaba trabajar en mis habilidades de promoción, especialmente en aquel entonces, pero también sentía que había formas de evitarlo, había ciertas cosas que podrían haberse hecho para ayudarme que simplemente no estaban haciendo.»

«Y llegó al punto en que estaba llegando al trabajo y era simplemente miserable, y realmente comenzó a tener un impacto físico en mí porque recuerdo haber visto una foto mía poco antes de irme y no me reconocí a mí mismo «.

“Sentí que estaba muy frustrado y me estaba volviendo complaciente, como si estuviera teniendo una actitud de no me importa, y todas las cosas negativas en las que caería un joven talento, teniendo su propia fiesta de lástima, y ​​creo que vieron eso y tomaron la decisión de dejarme ir».

Shelton Benjamin todavía no está contento con su papel actual en la compañía y también habló sobre eso. Sin embargo, recientemente firmó un nuevo acuerdo con la compañía y se espera que esté con WWE durante los próximos años.

«Últimamente, no he estado haciendo mucho al aire con WWE, y para mí, es frustrante, entonces, cuando me contactó y quiso hacer esta entrevista, mi primer pensamiento fue: «Ni siquiera sé de qué hablaré’, porque en este momento, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada que me satisfaga.»