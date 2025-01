Shelton Benjamin recuerda a Chad Gable: «Sin culpa de nadie»

Antes de que él mismo integrara la facción The Hurt Business -por supuesto también de que recientemente ganara el Campeonato Mundial en Parejas de AEW con Bobby Lashley como The Hurt Syndicate- y de que su entonces compañero liderara Alpha Academy -y en la actualidad American Made-, Shelton Benjamin y Chad Gable se unieron en un equipo en la WWE; sí fue después de que este se viera obligado a cancelar todo con American Alpha debido a la lesión que retiró a Jason Jordan.

► Simplemente no funcionó

Un equipo que nunca tuvo los cinturones de campeonato mientras estuvieron juntos (2017-2018) y del que «The Gold Standard» explica por qué no funcionó su reciente entrevista en Talk Is Jericho sin dejar de elogiar a Gable y recordar también a Charlie Haas, con quien formara el World’s Greatest Tag Team y el Team Angle, llegando a ser Campeones en Parejas en dos ocasiones.

«Cuando llegué, me pusieron con Chad Gable, y bueno, como luchador, es fenomenal. No, no ha recibido el reconocimiento que merece. Y para mí, eso apesta, porque siempre hay una excusa. Yo digo que por cada excusa, puedo señalar un ejemplo de por qué esa excusa no tiene sentido. Ese tipo es especial, ya sea que los fanáticos lo reconozcan o no, lo es. Tiene una mentalidad de trabajo duro, es increíblemente talentoso, dedicado, y hará lo que necesites que haga.

«Cuando nos juntaron, obviamente, él también es de Minneapolis, así que parecía lógico, especialmente considerando que Jason ya no podía luchar. Pero realmente no creo que ese equipo haya funcionado. Tuvimos algunas buenas luchas y nos pusieron en combates realmente absurdos. Tuvimos un gran enfrentamiento con los Usos, pero para mí, simplemente no funcionaba. Sin culpa de nadie.

La química no era como la que tenía con Charlie. Charlie fue el mejor compañero que he tenido. Por la razón que sea, aunque Gable y yo nos llevábamos muy bien, no conectamos de la misma manera. No era lo mismo. Pero dicho esto, con todo respeto, ese chico es fenomenal. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho funcionar.»