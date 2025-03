Shelton Benjamin: «Michin me pareció atractiva…»

La mitad de los actual Campeones Mundiales en Parejas AEW Shelton Benjamin recuerda y revela cómo comenzó su buena relación con Michin, la Superestrella WWE. La amistad, casi hermandad, que existe entre ellos no es ningún secreto ya que la han mostrado en numerosas ocasiones en redes sociales.

Hablando recientemente en The F Y’all Podcast with CT Fletcher, el veterano dio a conocer que en un primer momento la luchadora podría haberle interesado de una manera romántica pero cuando tuvo la oportunidad de conocerla comprendió que prefería tenerla a su lado como amiga.

« Cuando originalmente dejé WWE en 2010 y comencé a luchar en el circuito independiente, conocí a Mia por primera vez «. Shelton cuenta que quedó impresionado con las habilidades luchísticas de Michin después de verla durante un combate con Mickie James , el cual pudo haber sido en el evento NEW 15 Year Anniversary Show, donde él enfrentó a Bryan Danielson , o NEW Thunderslam, donde él luchó con Carlito . Así como en un memorable combate intergénero en otro evento varios meses después, el cual pudo ser en JAPW 13th Anniversary Show, donde ella se unió a Joe Hardway contra Annie Social y Eric Corvis.

Con el tiempo, ambos comenzaron a trabajar juntos en Ring of Honor, donde consolidaron su amistad. «Por supuesto, ella era una chica atractiva, así que mi primer pensamiento fue: ‘Hmm’. Pero luego la conocí mejor. Definitivamente fue una de esas situaciones en las que pensé: ‘No. Realmente me agrada como amiga’. Así que no voy a hacer algo raro ni intentar nada. Así que desarrollamos una relación de hermano mayor/hermana menor.»